ม.นเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศ Times Higher Education Awards Asia 2023 สาขาความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางศิลปะ และ 8 มหาวิทยาลัยของไทยเข้ารอบสุดท้ายใน 5 สาขารางวัล

มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศ Times Higher Education Awards Asia 2023 สาขาความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางศิลปะ และ 8 มหาวิทยาลัยของไทยเข้ารอบสุดท้ายใน 5 สาขาของรางวัลมหาวิทยาลัยที่มีโครงการโดดเด่นและเป็นผู้นำแต่ละสาขาของภูมิภาคเอเชีย

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยว่า เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. นี้ Times Higher Education ได้จัดพิธีมอบรางวัล THE Awards Asia 2023 ให้กับมหาวิทยาลัยที่มีโครงการโดดเด่นและเป็นผู้นำแต่ละสาขาของภูมิภาคเอเชีย ในระหว่างการประชุมสัมมนาวิชาการ Times Higher Education (THE) Asia Universities Summit ในหัวข้อ The Asian university in 2050 ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปีนี้มี 8 มหาวิทยาลัยของไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายใน 5 สาขา ได้แก่ ม.นเรศวร ในสาขาความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางศิลปะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาความเป็นผู้นำและทีมผู้บริหารแห่งปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ในสาขาการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในด้านผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันวิทยาลัยชุมชนและ ม.นเรศวร ในสาขาการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค และ มรภ.นครราชสีมา มทร.ธัญบุรี ในสาขาการสนับสนุนนักศึกษาที่โดดเด่น“อว. ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ในสาขาความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางศิลปะ จากผลงาน “J-Gen Jewelry Shape Driver ปลั๊กอินระบบวาดโมเดลเครื่องประดับแบบสามมิติโดยอัตโนมัติด้วยหลักการเจเนอเรทีฟดีไซน์และเทคนิคปัญญาประดิษฐ์” โดย ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า ซึ่งจะทำให้นักออกแบบสามารถออกแบบรูปร่าง รูปทรง ที่มีความแตกต่างกันได้คราวละหลายๆ โมเดล ภายในไม่กี่วินาที และยังช่วยปรับเปลี่ยนขนาด จำนวนอัญมณี และจัดเรียงอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับได้สะดวก รวดเร็ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบให้สูงขึ้น” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัล THE Awards Asia เป็นรางวัลที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เป็นรางวัลสำคัญมากสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของเอเชีย ผลงานของทุกมหาวิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในครั้งนี้ ถือเป็นสุดยอดของมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย เป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งของกระทรวง อว. และสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ได้สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัยไทยที่ไม่แพ้ใครในภูมิภาค“รางวัลนี้การันตีถึงความสามารถและศักยภาพของคนไทยและมหาวิทยาลัยไทยในระดับสากล ขอแสดงความยินดีกับ ม.นเรศวร และทุกสถาบันที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพราะทุกผลงานล้วนสร้างผลกระทบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและประชาชนได้เป็นวงกว้าง ชัดเจนและเป็นรูปธรรม” ปลัดกระทรวง อว. สรุป