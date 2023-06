สสส.โพสต์อาลัย "หมออุดมศิลป์" ผู้ปลุกกระแสวิ่งสู่ชีวิตใหม่

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้ปลุกกระแส “วิ่ง…สู่ชีวิตใหม่” รวมถึงประวัติส่วนตัวและการทำงานของ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ดังนี้ศ.นพ.อุดมศิลป์ เกิดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2485 จบการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ และ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2511, Fellowship of the Royal College of Physicians, มหาวิทยาลัยเอดินบะระ (University of Edinburgh) โดยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากรรมการกองทุน สสส. และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ที่เล็งเห็นว่า การออกมาก้าวเดิน-วิ่ง เปลี่ยนชีวิตได้ โดยถ่ายทอดเรื่องราวการวิ่งจากประสบการณ์ผ่านหนังสือ วิ่งสู่ชีวิตใหม่ แนะนำการวิ่งเพื่อสุขภาพ ที่สร้างแรงบันดาลใจ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนแล้วหลายล้านคน และถูกส่งต่อเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ ให้เข้ากับยุคสมัย อ่านง่าย ในรูปแบบ "ฉบับการ์ตูน" จนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 19 จากผลงานส่งประกวดทั้งสิ้น 215 ผลงานทั้งนี้ ศ.นพ.อุดมศิลป์ เคยเผชิญนาทีเฉียดตายจากโรคเส้นเลือดตีบในหัวใจ ทำให้ต้องหาทางออกจากปัญหาด้วยการลงมือทำ จนพบว่า การเดิน-วิ่ง เพียงวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง คือทางออก ซึ่งมีข้อดีทั้งสะดวก ประหยัด ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ และค่ารักษาพยาบาลได้อย่างมหาศาล โดยได้เขียนเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับการเดิน-วิ่งของตัวเองลงนิตยสาร “หมอชาวบ้าน” เป็นตอน ๆ ต่อมาได้รวบรวมตีพิมพ์เป็นเล่มชื่อหนังสือ “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” สามารถปลุกระดมให้เกิดความตื่นตัวในการวิ่งให้แก่คนจำนวนมาก โดยปี 2563 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และภาคีเครือข่าย ได้นำเรื่องราวจากหนังสือ “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” มาตีพิมพ์ในรูปแบบหนังสือการ์ตูน เพื่อให้เข้าถึงเด็กและเยาวชน ได้ง่ายขึ้น ชื่อหนังสือ “วิ่ง…สู่ชีวิตใหม่ : RUN FOR NEW LIFE” ฉบับการ์ตูนทั้งนี้ ครอบครัวได้แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล และสวดพระอภิธรรม อุทิศ ณ ศาลาสิทธิสยามการ (ศาลา 4) วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ เวลา 13.00 น. พิธีรดน้ำศพ และพิธีฌาปนกิจศพ (ดำเนินการภายในครอบครัว) วันที่ 16-18 มิถุนายน 2566 เวลา 18.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา และ พิธีสวดพระอภิธรรม วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา เวลา 11.00 น.สวดพระพุทธมนต์ และ ถวายภัตตาหารเพล เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม ครั้งที่ 1 เวลา 19.30 น. สวดพระอภิธรรม ครั้งที่ 2