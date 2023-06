เรียนที่ TNI มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนต่อ ฝึกงาน และทำงานในประเทศญี่ปุ่น อาเซียน และประเทศอื่นๆ

หรือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พร้อมสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรเทียบโอน และระดับปริญญาโท ทั้ง 3 คณะ ได้แก่และรวมทั้งวิทยาลัยนานาชาติ มีโอกาสในการไปแลกเปลี่ยน เรียนต่อ ฝึกงาน และทำงานในประเทศญี่ปุ่น บางประเทศในอาเซียน และประเทศอื่นๆ กว่า 80 แห่ง ในรูปแบบการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นและระยะยาวกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร (MOU) การเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นและระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่น การเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นในประเทศฟิลิปปินส์และออสเตรเลีย การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยที่มี MOU กับสถาบัน การไปทัศนศึกษา หรือดูงานต่างประเทศ การฝึกงานที่บริษัทในประเทศญี่ปุ่น เปิดโอกาสสู่การเข้าทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นทั้งในไทยและในญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศอื่นๆ หลังจบการศึกษาได้ทันทีที่ผ่านมามีนักศึกษาของสถาบันไปโครงการแลกเปลี่ยนทั้งในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ กว่า 2,154 คน โดยมีทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษา ในรูปแบบต่างๆ เช่นและมีนักศึกษาต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนกับสถาบันกว่า 1,721 คนสำหรับของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงอันต้นๆ ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน อาทิเป็นต้นได้เล่าประสบการณ์การไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Junior Year Program in English (JYPE) พร้อมทุนสนับสนุน JASSO Scholarship เป็นระยะเวลา 1 เทอมการศึกษา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ว่า“คอร์สหลักของโครงการ คือการไปทำโปรเจคงานวิจัยส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ผมเลือกทำโปรเจคเกี่ยวกับ Solid-state battery ซึ่งได้บูรณาการความรู้ในด้านวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในการทำการวิจัย ผมได้รับความรู้ความเข้าใจใหม่ในเกี่ยวกับหลักการทางกลศาสตร์ ไฟฟ้าเคมี และเทคโนโลยีสำหรับแบตเตอรี่ในอนาคตนอกจากนี้การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ผมได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงภาษาจีน เพราะว่าต้องอาศัยอยู่ร่วมกับนักศึกษาที่มาจากหลากหลายประเทศ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ ผ่านทางเพื่อนๆ ที่รู้จักกันในส่วนของชีวิตประจำวัน ผมค่อนข้างปรับตัวในหลายๆ ด้าน เนื่องจากช่วงเวลาที่ไปแลกเปลี่ยนเป็นฤดูหนาว ที่มีหิมะตก ทำให้ต้องฝึกใช้ชีวิตภายใต้ความกดดันทางสภาพอากาศแบบใหม่ แต่ก็ทำให้ได้ทำกิจกรรมแปลกใหม่ร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติ เช่น การปั้นตุ๊กตาหิมะ การเล่นสกี และการท่องเที่ยวตามเทศกาลฤดูหนาวในที่ต่างๆ ครับ”หนึ่งในนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ IPLA EXCHANGE PROGRAM (entrance Oct 2022) เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมทุนสนับสนุน JASSO Scholarship ได้เล่าประสบการณ์การไปแลกเปลี่ยนในขณะนี้ว่า“โปรแกรมที่แยมมาแลกเปลี่ยนคือโปรแกรม IPLA (International Program in Liberal Arts) ที่ได้เจอเพื่อนๆ ชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ มีฝรั่งเศส, อิตาลี, เยอรมัน, จีน, ฮ่องกง, อังกฤษ, อเมริกา, แคนาดา, ฯลฯ และเพื่อนชาวญี่ปุ่นจากเซอร์เคิล IPLAnet (คล้ายชมรมของไทย) ที่จะเป็นหัวหน้าในการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับมิตรคนในโปรแกรมด้วยกันเองโดยเฉพาะ ทำให้เราเริ่มหาเพื่อนจากที่นี่ได้ตั้งแต่มาถึง ในโปรแกรมจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก แต่สามารถฝึกคุยกับเพื่อนญี่ปุ่นในโปรแกรมเป็นภาษาญี่ปุ่นได้เหมือนกัน เพราะเขาจะมีบัดดี้ประจำตัวให้นักเรียน IPLA ทุกคน เพื่อช่วยซัพพอร์ตเรื่องการใช้ชีวิตในเซนไดหรือไปแฮงค์เอ้าท์ด้วยกันหลังเลิกเรียน การมีบัดดี้มันทำให้คนในโปรแกรม IPLA ค่อนข้างสนิทสนมกันง่าย เทียบกับโปรแกรมแลกเปลี่ยนอื่นอย่าง DEEP หรือ JYPE ที่ไม่มีระบบบัดดี้ส่วนตัว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีเพื่อนข้ามโปรแกรมไม่ได้ เพราะยังมีกิจกรรมของทางหอพักและมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเรื่อยๆ อยู่ทุกเดือนค่ะการมาแลกเปลี่ยนที่โทโฮคุไม่ได้มีแค่ความรู้อย่างเดียวที่เราต้องโฟกัส แต่ซอฟต์สกิลอื่นๆ ก็จำเป็นเหมือนกันในการมาใช้ชีวิตเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนค่ะ อย่างการปรับตัว เพราะโปรแกรม IPLA เป็นโปรแกรมที่เน้นนักเรียนเหมือนเด็กในมหาวิทยาลัย ไม่มีการทำแลปส่วนตัวเพื่อส่งจบ และสามารถเลือกคลาสที่มีการสอนได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทำให้เราได้เจอเพื่อนต่างชาติ, ต่างอายุ, ต่างสาขาค่อนข้างเยอะ การทำงานกลุ่มจากคนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา เป็นอะไรที่ใหม่มาก และต้องปรับตัวสูง เราจะค่อยๆ ชินกับสำเนียงภาษาและเข้าใจวิธีการคิดของคนแต่ละชาติ หรือแม้แต่การเมคเฟรน (make friend) ก็ต้องปรับตัว เพราะความชอบและงานอดิเรกที่ไม่เหมือนกันจากสังคมและภูมิประเทศ ทำให้ใช้เวลาสักพักกว่าที่เรากับเพื่อนจะจูนกันติด แต่สุดท้ายก็จะเจอคนที่เคมีตรงกัน หลังจากเจอกันบ่อยๆ ค่ะ การออกไปเจอผู้คนเยอะๆ ก็สำคัญมากไม่แพ้เรื่องเรียนเลย”นอกเหนือจากนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนสามารถเลือกเรียนในวิชาที่ตนมีความสนใจแล้ว ยังได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นและที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการไปแลกเปลี่ยนในโครงการ Summer training program 2023 ที่ National Institute of Technology (KOSEN), Kushiro College, Hokkaido โดยได้รับทุน JASSO ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และจะจบโครงการในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ได้เล่าถึงกิจกรรมที่ได้ทำในระหว่างโครงการว่า“ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของญี่ปุ่น เช่น การชงชา และการจัดดอกไม้ครับ” นายนัทธวัฒน์กล่าวส่วนนางสาวกรปภา กล่าวว่า “ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ self-healing ของ SiC เรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตัวเอง ได้ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นให้ดีขึ้นโดยการคุยกับเพื่อนและคนท้องถิ่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของคนญี่ปุ่นด้วย ได้เห็นเมืองและการใช้ชีวิตของผู้คนที่นี่ว่าเหมือนหรือแตกต่างจากประเทศไทยอย่างไร และได้ทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆ ที่มาจากต่างที่มากมายเลยค่ะ”หลังผ่านช่วงโควิด TNI ยังคงส่งเสริมและมอบโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันสามารถไปญี่ปุ่นได้จริง (Go Japan) โดยผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ไปฝึกงาน และ Internship ในญี่ปุ่น การไปศึกษาต่อในญี่ปุ่น หรือไปทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นทั้งในไทยและญี่ปุ่นด้วย เพราะพร้อมขยายฐานความร่วมมือไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในอาเซียน อินเดีย บังคลาเทศ และสหรัฐอเมริกาด้วย ภายใต้คอนเซ็ปต์สอบถามข้อมูลทุนและโครงการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.tni.ac.th/home/exchange_programs