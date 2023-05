เพราะความงามที่แท้จริงต้องเติมเต็มทุกตัวตน “กัลเดอร์มา” เผยแนวทางสร้างความมั่นใจ ได้ทุกลุค ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

การมีภาพลักษณ์ที่ดูดีในแบบเอกลักษณ์ของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามเผยข้อแนะนำการผสมผสานนวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านความงาม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THIS IS MY LOOK” ในงาน GAIN Inspire : The Annual Academic Day An Exclusive Academic Symposium For Value Customers จัดโดย กัลเดอร์มา ผู้นำนวัตกรรมด้านความงามพญ. รัมภา หลินปิยวรรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและการปรับรูปหน้า เผยว่าคนไข้ในปัจจุบันพร้อมที่จะจ่ายมากกว่า หากได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าคนไข้หลายรายก็มีนิยามความงามที่ตนเองต้องการหรือออกแบบไว้อยู่แล้ว ซึ่งหลายๆ ครั้ง ก็อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่คนไข้ต้องการจริงๆ การให้คำปรึกษาและให้ความรู้กับคนไข้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ส่งผลให้แนวทาง AART Methodology [Assessment / Anatomy / Range / Treatment] ถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์สภาพผิว โครงหน้า ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการ และความจำเป็นในการรักษาก่อนหลัง เป็นต้นAssessment คือ การวิเคราะห์ผิวหน้าจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความงาม โดยระหว่างการวิเคราะห์ผิวหน้านั้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถหารือกับผู้เข้ารับบริการเพื่อร่วมกันออกแบบโครงหน้าที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ตรงจุดAnatomy คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงหน้าโดยใช้ FAS Tool (Facial Assessment Scale) หนึ่งเดียวจากกัลเดอร์มาเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถวิเคราะห์สภาพผิวและออกแบบการปรับแต่งโครงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพRange คือ แนวทางการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาปรับสภาพผิวและการปรับแต่งโครงหน้า อาทิ การใช้สารเติมเต็มจากประเทศสวีเดนที่ครอบคลุมเหมาะกับทุกสัดส่วนบนใบหน้า สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของแต่ละบุคคล และการใช้สารลดเลือนริ้วรอยจากประเทศอังกฤษที่ช่วยให้แสดงสีหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือที่มีการศึกษาด้านความปลอดภัย ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์และได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์ และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก เป็นต้นTreatment คือ ขั้นตอนการปรับสภาพผิวและการปรับแต่งโครงหน้า โดยต้องเป็นการทำหัตถการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความงามเท่านั้น“ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจนเกิดค่านิยม ‘สวยด่วน’ ซึ่งคนไข้มีความต้องการที่อยากจะเห็นผลลัพธ์เร่งด่วนและสวยในทันที ดังนั้นเวลาที่คนไข้เข้ามารับคำปรึกษา หมอจะนำ AART Methodology มาใช้เสมอ และให้เวลาในการนั่งพูดคุยปรึกษาเรื่องการออกแบบรูปหน้าให้ตรงโจทย์กับสิ่งที่คนไข้ต้องการ เพื่อช่วยวิเคราะห์โครงหน้าแบบลงลึกและยังสามารถออกแบบรูปหน้าที่ให้ผลลัพธ์อย่างเป็นธรรมชาติ การวิเคราะห์ว่าผิวมีสุขภาพดีหรือไม่ (Skin Quality) เป็นสิ่งสำคัญที่สุด การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจะช่วยเพิ่มความสวยให้กับคนไข้แบบที่มั่นใจและภูมิใจว่า THIS IS MY LOOK สวยแบบมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่น ชัดเจนเฉพาะในแต่ละบุคคล” พญ. รัมภา กล่าวHolistic Individualized Treatment ปรับรูปหน้าส่วนล่างแบบองค์รวมเพื่อลุคที่ดูดีในทุกมิตินพ.ธนนท์นัต กันต์นพฤทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและการปรับรูปหน้า กล่าวถึงนวัตกรรมความงามในการปรับโครงสร้างใบหน้าเอาไว้ว่า ปัจจุบันการปรับรูปหน้าให้กับคนไข้ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวอีกต่อไป เพราะคนไข้แต่ละคนนั้นมีความต้องการหรือแม้แต่ความจำเป็นในการปรับรูปหน้าที่ต่างกัน การใช้สารเติมเต็มจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก“การปรับกรอบหน้าส่วนล่างนั้น สามารถทำได้ทุกช่วงวัย โดยไม่ต้องอาศัยอายุเป็นกลไกในการกำหนด ไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุยังน้อยที่สามารถปรับรูปหน้าโดยเน้นเรื่องการเพิ่มมิติเพื่อให้ใบหน้าคม กรอบหน้าชัดขึ้น หรือผู้ที่มีอายุมากขึ้น โครงสร้างด้านบนเองก็มีส่วนสำคัญมากขึ้นด้วยเช่นกัน สามารถปรับให้เหมาะสมและตามความต้องการของคนไข้ ทั้งนี้เราควรคำนึงถึงโครงสร้างแบบองค์รวมเป็นใจความสำคัญด้วย เช่น การเคลื่อนไหวบริเวณใบหน้าที่ต้องดูดี และเป็นธรรมชาติในทุกองศา ที่สำคัญ ต้องไม่ลืมที่ให้ใบหน้าแสดงสีหน้าและอารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้น การออกแบบโครงหน้าแบบองค์รวม จึงเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่สะท้อน THIS IS MY LOOK ได้ชัดเจน เพราะเราเน้นรูปหน้าที่ดูดีเป็นธรรมชาติ ใบหน้าที่โดดเด่น จะบ่งบอกถึงตัวตนเอกลักษณ์ที่ชัดเจน และที่สำคัญต้องเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ต้องมีความน่าเชื่อถือ ผ่านการรับรองโดยการวิจัยด้านความปลอดภัย รวมถึงแพทย์ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านความงามและการปรับรูปหน้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการความงาม”“รอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า ริ้วรอยขณะยิ้มจะกลายเป็นสัญญาณบอกอายุที่ต้องรีบแก้ไข” นพ.วชิระ คุณาธาทร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความงาม เผย “การใช้สารลดเลือนริ้วรอย จึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางต่อการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เพราะเห็นผลลัพธ์ภายใน 24 ชั่วโมง ให้ใบหน้าคงความสวยได้ยาวนานถึง 6 เดือน* ทั้งนี้ การเสริมความงาม โดยจุดประสงค์เพื่อความดูดีของตัวเอง ช่วยสร้างความมั่นใจ อยากได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด กลับกลายเป็นเทรนด์ที่ผู้เข้ารับบริการมาปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่สำคัญ คือ อยากให้ตัวเองสวยและดูดีโดยสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล สะท้อนเทรนด์ความงาม THIS IS MY LOOK เติมเต็มทุกตัวตน เสริมความมั่นใจทุกลุคผ่านนวัตกรรมที่มีการใช้อย่างแพร่หลายเพื่อเติมเต็มสู่อีกขั้นของความสวยมั่นใจในแบบตัวตนไปทั่วโลก”*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล