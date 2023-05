ขอเชิญชวนคนไทยร่วมโหวต 9 คนไทย ชิงรางวัลระดับโลก Covid-19 Social Media Awards 2023

รางวัล COVID-19 Social Media Award ประจำปี 2023 จัดขึ้นโดยองค์กรด้านสุขภาพที่มีชื่อเสียงในระดับสากลจำนวน 8 องค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผู้ที่ใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงการแพร่ระบาดหนักที่ผ่านมามีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเกือบ 600 ราย จากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ในจำนวนนี้ มีคนไทยถึง 9 คน จากหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ แพทย์ เอ็นจีโอ และนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน โดยได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลในสาขาต่างๆทั้งด้านความรู้ทางการแพทย์ นโยบายสาธารณสุข การดูแลตัวเอง ไปจนถึงการทำความเข้าใจไวรัสและวัคซีนผู้ได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัล มีดังนี้ (1) สุรางค์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) (2) มิดไนท์ พูนเกษตรวัฒนา ผู้อำนวยการมูลนิธิ APCOM (3) ‘หมอแล็บแพนด้า’ หรือ ภาคภูมิ เดชหัสดิน (4) คริส โปตระนันทน์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นด้ายเพื่อจัดการปัญหาวิกฤตการณ์โควิด (5) ธีรีสา มัทวพันธุ์ ผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานนวัตกรรม (6) ณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม อดีตนักกีฬาว่ายนาเยาวชนทีมชาติไทย ปัจจุบันเป็นครูสอนว่ายนาอาชีพ (7) พญ.ณัฐกานต์ ชื่นชม แอดมินเพจเรื่องเล่าหมอชายแดนและอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก (8) มัจฉะ พรอินทร์ นักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน และ (9) อเล็กซานดร้า จอนส์ ผู้อำนวยการองค์กร Asia Pacific Alliance for Sexual and Reproductive Health and Rightsดังนั้นจึงอยากจะขอเชิญชวนคนไทยมาช่วยกันโหวตบุคคลที่ท่านชื่นชอบและเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.socmedawards.com/2023/ ซึ่งการเสนอชื่อและการลงคะแนนโหวต จะหมดเขตภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลในวันที่ 13 มิถุนายน 2566