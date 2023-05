51Talk เปิดตัวแพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวสำหรับเด็กไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ชั้นนำที่โดดเด่นในด้านคลาสเรียนแบบสอนสด เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย มุ่งต่อยอดเป้าหมายของบริษัทเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาให้กับผู้ที่ต้องการจะสื่อสารพูดคุยกับโลกกว้าง โดย51Talk ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2011 และต่อมาได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE:COE) จวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก ๆ กว่า 40 ล้านคนในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียกลาง อเมริกา และยุโรป และสอนนักเรียนไปแล้วมากกว่า 100 ล้านบทเรียนแพลตฟอร์มของ 51Talk ได้รับการออกแบบมาสำหรับเด็กและวัยรุ่น อายุระหว่าง 3-15 ปี โดยผู้ปกครองสามารถเลือกครูผู้สอนที่มีมากกว่า 20,000 ท่านในระบบได้เอง ซึ่งครูผู้สอนทุกคนของ 51Talk ผ่านการรับรองโดย TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) ตามมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งยังผ่านการอบรมการสอนมากกว่า 100 ชั่วโมง รวมถึงการอบรมด้านจิตวิทยาสำหรับเด็ก เทคนิคและทักษะการสอนภาษาที่สอง ผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพและความเป็นมืออาชีพในด้านการสอนอย่างแท้จริงเมื่อเด็ก ๆ เรียนภาษาอังกฤษกับ 51Talk พวกเขาสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนกับครูผู้สอนท่านใด โดยอ้างอิงจากระดับคะแนนที่ประเมินโดยนักเรียนท่านอื่น ข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติ และประสบการณ์ของครูผู้สอนนั้น ๆ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเลือกวันและเวลาที่จะเรียนได้ตามความต้องการอีกด้วย บทเรียนทั้งหมดเป็นรูปแบบการเรียนตัวต่อตัวซึ่งมีส่วนอย่างยิ่งในการเสริมสร้างพัฒนาการด้านทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน ในทุกคลาสเรียนมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ในขณะเดียวกันยังสอนให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนควบคู่กันไป51Talk มีการออกแบบและพัฒนาแบบเรียนและสื่อการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาครอบคลุมเป็นไปตาม Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงทำให้นักเรียนทุกคนมั่นใจได้ว่าจะมีพัฒนาการทักษะทางด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามแนวทางการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติสำหรับเด็ก เพื่อช่วยให้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจนและวัดผลได้สำหรับเด็กนักเรียนแต่ละคน“ปัจจุบันเด็กนักเรียนในประเทศไทยมีความคุ้นเคยเป็นอย่างมากกับการเรียนออนไลน์ ที่กลายมาเป็นเรื่องปกตินับแต่เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ สำหรับ 51Talk เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์พิเศษให้เด็ก ๆ ได้รับประโยชน์เต็มที่จากการเรียนแบบตัวต่อตัวกับครูผู้สอนมืออาชีพที่พวกเขาสามารถเลือกเองได้ว่าจะเรียนกับครูท่านใด รูปแบบการเรียนการสอนเช่นนี้จะทำให้ผู้ปกครองและเด็กมีความยืดหยุ่นในการวางแผนการเรียนได้ดียิ่งขึ้นว่าจะเรียนตอนไหน ทั้งยังมีโอกาสได้ทดลองเรียนกับผู้สอนคนใหม่ ๆ อีกด้วย หลักสูตรของ 51Talk ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมทั่วโลก และเราเองก็รู้สึกตื่นเต้นที่ตอนนี้เด็กไทยจะได้ใช้แพลตฟอร์มของ 51Talk เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมให้พวกเขาได้พูดคุยสื่อสารกับโลกกว้างต่อไป” แจ๊ค ฮวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 51Talk กล่าวนักเรียนรุ่นเยาว์ของ 51Talk ทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ และในปี ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมามีนักเรียนดาวเด่นของ 51Talk ได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในการประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ (The United Nations Climate Change Conference) และในปี ค.ศ. 2018, 51Talk ได้พัฒนา Air Class ห้องเรียนออนไลน์ที่เชื่อมโยงนักเรียนจากทั่วโลกไว้ในห้องเรียนเดียวกัน ที่ซึ่งพวกเขาสามารถเรียนรู้และสื่อสารถึงกันและกันได้