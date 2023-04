TNI สร้างบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในทุกด้านและมุ่งสู่ทศวรรษที่ 3 ในการเป็น Research and Innovation University

ได้กล่าวถึงนโยบายและทิศทางการบริหารงาน ตอกย้ำเจตนารมณ์การเป็นสถาบันอุดมศึกษาสไตล์ญี่ปุ่น ยกระดับการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความเป็นเลิศ ทั้งความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ ด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงด้านภาษา เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในไทย ญี่ปุ่น และนานาชาติมุ่งสู่การเป็น Research &InnovationUniversity ในอนาคต“ภาพของ TNIมุ่งสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความเป็นเลิศ และพร้อมในทุกด้านได้นั้น ในระยะสั้น มุ่งเน้นในการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และสาขาที่จำเพาะให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเป็นเลิศในด้านนั้นๆ เพื่อส่งบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และในระยะยาว 3-5 ปี จะมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การเป็น Research&Innovation University และ Digital Universityโดยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะวิชาชีพที่แท้จริงโดยจัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนรู้สไตล์ญี่ปุ่น แบบMonodzukuriที่เน้นปฏิบัติจริง ทำโครงการจริง และฝึกแก้ไขปัญหาต่างๆ แล้ว (Practice-Based, Project-Based, Problem-Based Learning)นักศึกษาทุกคนต้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา ควบคู่กับ Personalized Learning การเรียนรู้ตามความถนัดของแต่ละบุคคลและการบูรณาการด้านต่างๆ รวมถึงศึกษาและจัดเตรียมการเรียนการสอนตามแบบKosenStyle Educationโดยเฉพาะวิศวกรรมศาสตร์ที่เรียกว่า Practical Engineering ด้วยการผนวกความโดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรับคณะบริหารธุรกิจให้เป็น Faculty ofBusiness Development ในอนาคต เพื่อให้ TNI สามารถสร้างบุคลากรที่มีทักษะทางด้านปฏิบัติและสร้างงานนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงยกระดับและพัฒนาโครงการที่มีอยู่เดิมจัดตั้งโครงการใหม่เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการเทคโนโลยีและส่งเสริมนวัตกรรมโดยร่วมมือกับสถานประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทยอาทิโครงการ Lean Manufacturing Software(LMS)คณะบริหารธุรกิจ ที่มีต้นแบบมาจาก Toyota Production Systemโดยจะเริ่มต้นโครงการในปี2566 นี้ซึ่งต้องมีความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย TNI-TPA- SIMTEC เพื่อมุ่งสู่การCommercializeแห่งเดียวในประเทศไทยศูนย์วิจัยและทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์อีกหนึ่งโครงการที่ในอนาคตอาจมีการขยายโครงการให้มีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อรองรับการวิจัยและบริการทดสอบประสิทธิภาพยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงที่มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยการยกระดับระบบ Automation Manufacturing ที่เป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเองรวมทั้งอุปกรณ์ที่ได้รับมอบจาก AMIECC(จากญี่ปุ่น) ให้มีการใช้ประโยชน์ให้กว้างขึ้น โดยจัดตั้งLean & Automation Manufacturing Training Center ในสไตล์ญี่ปุ่นและในอนาคตอันใกล้นี้ จะเริ่ม New Material การวิจัยเกี่ยวกับ New Energy, Net Zero, Carbon Neutrality,Decarbonizationการศึกษาเพื่อจัดตั้งโครงการJapan Technology and Knowledge Centerศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและความรู้สไตล์ญี่ปุ่นแห่งเดียวในประเทศไทยโดยจัดตั้งขึ้นในแต่ละคณะและหน่วยงานเป็นต้นรศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) กล่าวเพิ่มเติมว่า“อีกหนึ่งส่วนที่มีความสำคัญและสนับสนุนให้ TNI มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศและ Digital Universityคือ การยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกซึ่ง TNI มีความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของญี่ปุ่น ทั้งในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอยู่แล้วแต่มีแผนการขยายความสัมพันธ์อันดีให้กว้างขวางออกไปทั้งในญี่ปุ่น ออกไปสู่เอเชียและนานาชาติมากขึ้นไม่เพียงเท่านี้TNI ยังมีนโยบายหลักที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถไปญี่ปุ่นได้จริง(Go Japan) ทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ไปฝึกงาน และ Internship ในญี่ปุ่น การไปศึกษาต่อในญี่ปุ่น หรือไปทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นทั้งในไทยและญี่ปุ่นด้วย เพราะTNI คือตัวจริงเรื่องญี่ปุ่น”