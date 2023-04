สื่อเมียนมาร์ชี้ข้อมูลจากรัฐฉาน จุดความร้อนหลักมาจากพื้นที่ป่า ไม่ใช่พื้นที่เพาะปลูก

ผู้สื่อข่าว The People's Voice สื่อของเมียนมา ได้รายงานในเฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ( https://www.facebook.com/612819968887929/posts/2319028611600381/?sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f ) ว่า สถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยและเมียนมาร์ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ สร้างความกังวลของชาวบ้านในพื้นที่ ว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในพื้นที่ และการท่องเที่ยวจากข้อมูลของชาวบ้านในพื้นที่รัฐฉานเล่าว่า ในพื้นที่ชายแดนเชื่อมต่อประเทศเมียนมาร์กับไทยเกิดฝุ่นละอองสูงมาก จนทำให้นักท่องเที่ยวบางคนเป็นลมและเข้าโรงพยาบาล ทั้งนี้เพจสื่อมวลชนฝั่งประเทศไทยก็รายงานว่า มลพิษทางอากาศเกิดจากไฟป่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จึงออกคำสั่งให้ประชาชนอยู่ในบ้าน ช่วงกลางเดือนมีนาคม นอกจากนี้ เพจสื่อของไทย ยังรายงานว่า ฝุ่น PM 2.5 มาจากการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ด้านผู้สื่อข่าวของ The People's Voice ได้นำเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่า ฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกิดขึ้นมาจากการการเข้าไปหาของป่าของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกันกับเกษตรกรในพื้นที่สูงกำลังกำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมแปลงเพาะปลูกในฤดูฝนที่กำลังจะใกล้เข้ามาขณะเดียวกัน เกษตรกรปลูกข้าวโพดในพื้นที่รัฐฉานบอกกับนักข่าวว่า เกษตรกรทราบดีว่าการเผาหลังเก็บเกี่ยวจะทำให้ดินเสียหาย และในพื้นที่ยังมีการส่งเสริมการปลูกพืชแบบไม่เผาหลังเก็บเกี่ยวอีกด้วย เกษตรกรยังเสริมว่า แม้ว่าเกษตรกรจะใช้วิธีการเผาเพื่อเตรียมปลูกพืชในฤดูฝน แต่ความแตกต่างของขนาดพื้นที่ป่าและเกษตรกรรมในรัฐฉาน ที่พื้นที่ป่าครอบคลุมถึงร้อยละ 80-85 การเผาจากพื้นที่เกษตรจึงไม่น่าเป็นต้นเหตุหลักของการเกิดจุดความร้อนในรัฐฉานนอกจากนี้ ภาคเอกชนในเมียนมาร์ยังได้ประกาศซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงพื้นที่ปลูก ตามแนวทางตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา เพื่อสามารถยืนยันได้ว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จัดซื้อจากผู้ปลูกในเมียนมาร์มาจากแหล่งปลูกที่ไม่บุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และไม่เผาหลังเก็บเกี่ยวสื่อเมียนมาร์ยังเพิ่มเติมข้อมูลอีกว่า ไฟป่าในพื้นที่รัฐฉานและบริเวณใกล้ชายแดนเมียนมาร์-ไทยเกิดขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน จะมีอากาศร้อนจัด จึงมีความเป็นไปได้ที่ใบไม้แห้งกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีของการเกิดไฟป่าและเกิดจุดความร้อน รวมทั้งยังเกิดจากการเผาเพื่อหาของป่าอีกด้วยจากเว็บไซต์ World Air Index ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน ดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ตรงพื้นที่ท่าขี้เหล็ก-แม่สาย ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของรัฐฉานอยู่ในระดับสูง 300-500 ซึ่งผู้สื่อข่าว The People’s Voice ยังได้สรุปปิดท้ายว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบและประชาชนในพื้นที่กำลังร่วมมือหาแนวทางลดฝุ่นละอองเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง