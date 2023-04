กระทรวงศึกษาธิการ ชูแนวคิด ‘อัพเลเวลการศึกษาไทย Change for Chance’ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพยนตร์สั้น 10 ตอน

ระบบการศึกษาไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เผชิญหน้ากับความท้าทายต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งปัญหาเชิงระบบมากมาย ที่ส่งผลต่อตัวผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร รวมถึงสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ระบบการศึกษาไทยเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่จากภาคเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เด็กไทยบางส่วนหลุดออกจากระบบการศึกษา และบางส่วนที่ได้รับการศึกษาได้ไม่เต็มที่หนึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผลักดันอนาคตประเทศกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ได้นิ่งนอนใจและเข้าดูแลทุกความท้าทายที่เกิดขึ้นเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษา พร้อมเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยไปพร้อม ๆ กัน โดยผุดแนวคิด ‘อัพเลเวลการศึกษาไทย Change for Chance’ ในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ไปพร้อมกันทั้งระบบ ผ่านนโยบายมากมายจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้นำเสนอเรื่องราวที่อิงจากเรื่องจริงของชีวิตเด็กไทยที่ได้รับโอกาส ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพยนตร์สั้นทั้งหมด 10 ตอน โดยสะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทย ที่ลงลึกไปถึงโครงสร้างและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนแปลงจริงทั้งประเทศนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “กระทรวงศึกษาธิการมองเห็นถึงปัญหาของระบบการศึกษาไทยที่จำเป็นต้องมีการเข้าไปแก้ไขและวางนโยบายในระยะยาวเพื่อปฏิรูประบบการศึกษาไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และในโอกาสที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 131 ผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่บริหารจัดการด้านศึกษาอย่างเต็มความสามารถในสถานการณ์ท้าทายรอบด้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาและยกระดับสาขาอาชีวะ ซึ่งเป็นกลไกหลักและยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยมีการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ ExcellentCenter ที่กระจายอยู่จำนวน 122 แห่งทั่วประเทศ ทั้งยังเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สู่สาขาวิชาที่รองรับ 43 สาขาอาชีพใหม่ สู่การเพิ่มขึ้นของจำนวนกำลังคนอาชีวะที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการยังมีอีกหลายโครงการที่ได้คิดริเริ่ม ต่อยอด ร่วมสร้างและผลักดัน เพื่อให้เด็กไทยได้เข้าถึงระบบการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทั้งสนับสนุนทุกโอกาสและทางเลือกในชีวิตมากขึ้น ไปพร้อม ๆ กับการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงทั้งประเทศ”ทางด้าน นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงด้านปัญหาของระบบการศึกษาไทยว่า “เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เราได้มองเห็นถึงปัญหาและวางนโยบายการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นรูปธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง โดยกระทรวงศึกษาธิการได้สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับสังคมเสมอมา รวมถึงพัฒนาวิธีการจัดการศึกษาให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการพาน้องกลับมาเรียน, โครงการโรงเรียนคุณภาพ, โครงการอาชีวะทวิภาคี, โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ และโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำภาพยนตร์สั้น 10 ตอน ภายใต้แนวคิด ‘อัพเลเวลการศึกษาไทย Change for Chance’ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยที่เกิดขึ้นและคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยกระดับในปัจจุบัน โดยเนื้อหาใน 10 ตอน จะเป็นการตีแผ่ให้เห็นถึงการยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตให้เด็กไทยมีอนาคตที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาเด็กนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เพราะปัญหาความยากจนของครอบครัว ทำให้อนาคตเขาหายไป กระทรวงศึกษาธิการจึงเข้าไปอัพเลเวล เพื่อสร้างโอกาสและอนาคตให้เขาได้กลับมาเรียนอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของเด็กยากจนคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสอัพเลเวลในการเรียนสายอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ที่ให้ได้เรียนในหลักสูตรที่ทันสมัยและได้รับโอกาสเรียนต่อต่างประเทศ ช่วยให้มีโอกาสในชีวิตที่ดีและจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจบการศึกษา รวมถึงตอบโจทย์กับอาชีพใหม่ที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคต เป็นต้น”การศึกษาไทยเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างในช่วง 2 ปีที่ผ่าน กระทรวงศึกษาธิการอัพเลเวลการศึกษาไทยทางด้านใดบ้าง ติดตามชมภาพยนตร์สั้น 10 ตอน ในซีรีส์ อัพเลเวลการศึกษาไทย Change for Chance โดยสามารถรับชม 3 ตอนแรก ได้ทางช่องยูทูป “สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ” หรือ https://www.youtube.com/@user-jy5tm3xk1l