อย.เตือนเครื่องสำอางเกาหลี "SEEDBEE" 3 ตัว เจอสารก่อมะเร็ง

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกประกาศเรื่อง ผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอางที่พบสารห้ามใช้ 3 รายการ โดยระบุว่า ได้เก็บตัวอย่างเครื่องสำอางนำเข้าไปตรวจวิเคราะห์ พบสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง จำนวน 3 รายการ จึงขอประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอาง ดังนี้ 1. ซีดบี วอเตอร์ คัลเลอร์ริ่ง มีเดียม บราวน์ (SEEDBEE WATER COLORING MEDIUM BROWN) เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10-2-6500007929 ผู้ผลิต SOKY C&T CO., LTD. (เกาหลีใต้) ผู้แทนจำหน่าย บริษัท มาลาคี จำกัด 55 อาคารเอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้น 4 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กทม. เลขที่ผลิตและครั้งที่ผลิต ANU22B เดือนปีที่ผลิต ไม่ระบุ เดือนปีที่หมดอายุ 202501132. ซีดบี วอเตอร์ คัลเลอร์ริ่ง ไวน์ บราวน์ (SEEDBEE WATER COLORING WINE BROWN) เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10-2-6500007928 ผู้ผลิต SOKY C&T CO., LTD. (เกาหลีใต้) ผู้แทนจำหน่าย บริษัท มาลาคี จำกัด 55 อาคารเอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้น 4 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กทม เลขที่ผลิตและครั้งที่ผลิต JOX21C เดือนปีที่ผลิต ไม่ระบุ เดือนปีที่หมดอายุ 20241026 และ 3. แอล โปรเฟสชั่นนอล บลอนดี้ แอน ทรีทเมนต์ คัลเลอร์ ครีม เก้าเอ็นวาย (เนฟวี่) (MIELLE PROFESSIONAL BLONDIE ANNE TREATMENT COLOR CREAM 9NY (NAVY)) เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10-2-6300034730 ผู้ผลิต JPS COSMETICS CO.,LTD. (เกาหลีใต้) ผู้นำเข้า บริษัท ไดเมนชั่นแฮร์ จำกัด 318/99 ซอยนวมินทร์ 70 แยก 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เลขที่ผลิตและครั้งที่ผลิต ไม่ระบุ เดือนปีที่ผลิต ไม่ระบุ เดือนปีที่หมดอายุ 2024 11 02สารห้ามใช้ที่ตรวจพบ ได้แก่ o-Aminophenol และ m-Phenylenediamine ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ข้อแนะนำ คือ1. ขอให้ประชาชนเลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวัง ซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อเครื่องสำอาง ชื่อทางการค้า ประเภทเครื่องสำอาง ชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตหรือปีเดือนที่ผลิต คำเตือน (ถ้ามี) และเลขที่ใบรับจดแจ้ง สำหรับร้านค้าที่ซื้อเครื่องสำอางเพื่อจำหน่าย จะต้องซื้อจากผู้มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ และมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ขายอย่างชัดเจน2. หากสงสัยว่าเป็นเครื่องสำอางเคยถูกประกาศผลวิเคราะห์ว่าพบสารห้ามใช้ สามารถสืบค้นในเว็บไซต์ กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง หัวข้อ เครื่องสำอางอันตราย ซึ่งจะแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ พร้อมภาพผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน และกรณีที่พบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ปณ. 1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ