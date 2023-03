“AIT Career Fair” สร้างโอกาสในการร่วมงานกับองค์กรชั้นนำกว่า 35 แห่งในไทย ที่ศูนย์ประชุม AIT Conference Center

ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษา AIT และมีช่วงแบ่งปันประสบการณ์พร้อมถ่ายทอดความรู้และอัพเดทเทรนด์ใหม่ในช่วง AIT Career Talk โดยได้รับเกียรติจาก Speaker ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากองค์กรอันดับต้นๆของไทยถึง 3 ท่าน คือ· คุณคุณากร กาบคำ Senior Venture Architect จาก KASIKORN X ด้านการนำ Public Blockchain มาใช้ในการสร้างธุรกิจการเงิน และธุรกิจแบบใหม่ในประเภทอื่นๆ ในหัวห้อ" Decentralized Finance (DeFi): Opportunities & Challenges· คุณจิรภาส อมรปิติเจริญ จาก Legal Tax Expert แนะนำเรื่อง " International Taxation for Foreign Employees"· Mr. Sarin Sony COO ME HUG Mental Health Services ในการรับมือกับความเครียด "Mindfulness: Easy Ways to Deal with Stress"· JobDB Recruitment (Thailand) แนะนำเรื่องแนวโน้มตำแหน่งงานในตลาด และเคล็ดลับการยกระดับอาชีพ "Job Market Trends and Career Development Tips"เชิญผู้ที่สนใจและได้รับเชิญให้เข้าร่วมในงาน AIT Career Fair ที่จัดขึ้นเพื่อค้นพบโอกาสและประสบการณ์ในการทำงานจากองค์กรชั้นนำระดับโลกและระดับภูมิภาคเอเชียที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-524-6744 หรือ 02-524-6326 หรือ e-mail : careercenter@ait.ac.thโดยงาน “AIT Career Center” ได้รับการตอบรับจากองค์กรชั้นนำกว่า 35 แห่งที่เข้าร่วม ได้แก่1. AAPICO ITS Co., Ltd.2. AIT Extension & AIT Language Center3. Asian Institute of Technology (AIT)4. Aurecon Consulting (Thailand) Ltd.6. DHL Express International (Thailand) Ltd.7. DHL Supply Chain (Thailand) Co. Ltd.8. DOUBLE A (1991) PCL9. DroneAcharya Aerial Innovations Ltd.10. EssilorLuxottica11. Fabrinet12. Gulf Energy Development PCL13. Lazada Ltd14. LINEMAN (Thailand) Co., Ltd15. MDPI (Thailand) Company Ltd16. Meinhardt (Thailand) Ltd17. Mott Macdonald18. Modern Dyestuffs & Pigments Co. Ltd.19. PetroRes Consulting Co. Ltd.20. Plan International , Inc.21. Planet T & S Co. Ltd.22. PromptNow Co. Ltd.23. Prudential Life Assurance (Thailand)24. Pylon Public Company Ltd.25. Runergy PV Technology (Thailand) Co. Ltd26. Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES)27. Sertis Co., Ltd.28. Sino-Thai Engineering & Construction PCL29. TEAM Consulting Engineering and Management PCL30. Techtronic Industries (Thailand) Ltd31. Thaicom PCL32. Tractebel Engie33. Vinarco Services (Thailand) Ltd34. UN ESCAP35. World Bank Group