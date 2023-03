อย.เตือน 2 อาหารเสริมไม่ขออนุญาต ขอ สสจ.ทั่วประเทศตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยถึงผลตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่แสดงฉลากภาษาไทย ไม่มีเลขสารบบอาหาร ไม่มีชื่อและที่ตั้งผู้นำเข้า และการแสดงสารอาหารที่ได้รับต่อวันบนฉลาก เกินกว่าที่กำหนดจำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Celebrate Nutritional Supplements Calcium Plus Dietary Supplement การแสดงสารอาหารที่ได้รับต่อวันบนฉลาก พบว่ามีปริมาณวิตามินดี และแคลเซียมในปริมาณ 90 ไมโครกรัมต่อวัน และ 3,600 มิลลิกรัมต่อวัน ตามลำดับ ซึ่งเกินกว่าที่กำหนดในประกาศฯ คือ ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อวัน และไม่เกิน 800 มิลลิกรัมต่อวัน ตามลำดับ2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Celebrate Nutritional Supplements Iron 30 Plus Vitamin C การแสดงสารอาหารที่ได้รับต่อวันบนฉลาก พบว่ามีปริมาณเหล็ก 30 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งเกินกว่าที่กำหนดในประกาศฯ คือ ไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อวันอย. ได้แจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ตรวจสอบเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าซื้อมารับประทาน