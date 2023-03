“ฝุ่นขนาดเล็ก” มลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และปัญหาที่ทั่วโลกเผชิญ

สถานการณ์มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) เป็นสิ่งที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญ และผู้คนส่วนใหญ่กำลังรับมือกับปัญหานี้ โดยเฉพาะในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ ๆ ที่ถือเป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศ โดยมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาสำคัญ ได้แก่ ฝุ่นขนาดเล็ก หรือ PM2.5 โดยในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและรายปีที่สูงกว่าค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในประเทศ ดังนั้นการจัดการคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนควรตระหนัก มีส่วนร่วม และให้ความสำคัญในทุกมิติหรือได้กล่าวถึงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นขนาดเล็กว่ามีส่วนประกอบที่เป็นสารพิษต่าง ๆ รวมถึงคือ ชิ้นส่วนเศษพลาสติกขนาดเล็กมากในระดับไมโครเมตร ซึ่งไมโครพลาสติกนับว่าเป็นอีกหนึ่งมลพิษที่ปนเปื้อนในอากาศด้วยเช่นกัน โดย AIT เป็นสถาบันแรกในประเทศไทยที่ทำการตรวจวัดปริมาณไมโครพลาสติกในบรรยากาศ ได้แก่ ไมโครพลาสติกที่แขวนลอยในอากาศ ในน้ำฝน และที่ตกตะกอนในอากาศ ซึ่งในประเทศอื่น ๆ อย่างยุโรป จีน มีการตรวจวัดปริมาณไมโครพลาสติกก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการป้องกันและควบคุมปริมาณไมโครพลาสติกในอากาศ และสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาถึงผลกระทบต่อสุขภาพต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ AIT ยังได้มีส่วนร่วมในการศึกษามาตรการป้องกันและแนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกับหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ประเทศอื่นๆ และองค์กรระหว่างประเทศ โดยในประเทศไทย AIT ได้ให้ความร่วมมือในการศึกษาแหล่งกำเนิดมลพิษและการจัดการฝุ่นขนาดเล็กกับกรุงเทพมหานคร และกรมควบคุมมลพิษ ในภูมิภาคอาเซียน AIT ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษศึกษาการใช้ข้อมูลด้านการสูญเสียของการไม่ดำเนินการด้านมลพิษทางอากาศ (Cost of inaction) ในการส่งเสริมการจัดทำนโยบายด้านการจัดการคุณภาพอากาศกับ UNEP (United Nations Environment Programme) และการศึกษาต้นทุนและผลประโยชน์ของการใช้น้ำมันและเครื่องยนต์สะอาด ในหมู่เกาะมัลดีฟส์ให้กับ CCAC (Climate and Clean Air Coalition) ทั้งนี้ AIT ได้เข้าร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อหาแนวทางและมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศให้ลดลง เนื่องจากมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อการเสียชีวิตของประชากรประมาณเจ็ดล้านคนต่อปี ซึ่งมากกว่าการเสียชีวิตจาก Covid-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา