กรมอนามัยจับมือ IMPACT พัฒนาเมนูสุขภาพ เครื่องดื่มหวานน้อย 5%

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ IMPACT พัฒนาเมนูชูสุขภาพและเครื่องดื่มหวานน้อยร้อยละ 5 ครัวอนามัย by IMPACT พร้อมเปิดร้านคาเฟ่สายสุขภาพ EASE Café by IMPACT ว่า วัยทำงานเป็นกำลังสำคัญของชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม พบพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จากข้อมูลสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 - 2563 โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่า วัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 36.43 มีความชุกของภาวะอ้วน ร้อยละ 37.50 พบโรคเบาหวาน ร้อยละ 8.90 และโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 27.70กรมอนามัย จึงเร่งส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนผ่านการพัฒนาเมนูชูสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วไป ทั้งในโรงแรม สถานที่ทำงาน ร้านอาหารแผงลอย ร้านอาหารบนถนน ริมบาทวิถี (Street Food) ห้างสรรพสินค้าและภัตตาคารต่างๆ ดำเนินการปรุงประกอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยนพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า กรมอนามัยร่วมมือกับ IMPACT พัฒนาเมนูชูสุขภาพและเครื่องดื่มหวานน้อย ร้อยละ 5 ในเครือร้านอาหารของ IMPACT ซึ่งแต่ละวันมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นอย่างมาก เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ รวมทั้ง เปิดร้านคาเฟ่สายสุขภาพ ภายใต้ชื่อ EASE Café by IMPACT @ครัวอนามัย เป็นร้านต้นแบบของ IMPACT ที่ดำเนินการตามมาตรฐานเมนูชูสุขภาพและเครื่องดื่มหวานน้อยร้อยละ 5 เต็มรูปแบบ ให้บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น สลัดผักเต้าหู้ต้มซีอิ๊วและน้ำสลัดเต้าหู้ ข้าวกล้องหน้าหมูอบยอดคะน้า ข้าวกล้องน้ำพริกพริกไทยอ่อนและอกไก่สมุนไพรนายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า IMPACT ดำเนินธุรกิจการให้บริการพื้นที่จัดแสดงงานต่างๆ รวมทั้งจัดเลี้ยงภายใต้ IMPACT Catering มีกลุ่มร้านอาหาร 19 แบรนด์ รวมกว่า 30 ร้าน การพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มเน้นรสชาติอร่อย ปลอดภัย ตระหนักถึงสุขภาพผู้รับประทานด้วย รวมถึงเมนูสุขภาพ ความร่วมมือการพัฒนาเมนูชูสุขภาพ นอกจากจะต่อยอดให้กับบริการจัดเลี้ยง ของ IMPACT Catering และกลุ่มร้านอาหาร IMPACT แล้ว ยังมีการเปิดร้านคาเฟ่สายสุขภาพ EASE Café by IMPACT @ครัวอนามัย เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองโดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ให้บุคลากรของ สธ.และประชาชาชนทั่วไป ได้เข้ามาเลือกซื้อและบริโภคอาหารเมนูชูสุขภาพ และเครื่องดื่มหวานน้อย ร้อยละ 5 เลือกใช้วัตถุดิบออร์แกนิกพรีเมียม ในร้านที่ถูกออกแบบสไตล์คาเฟ่ บรรยากาศอบอุ่น เน้นโทนสีขาวและสีเขียว ขนาดพื้นที่ 50 ตารางเมตร รองรับลูกค้าได้ 20 ที่นั่ง เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น.