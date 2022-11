รร.นานาชาติ St.Stephen’s ขอเชิญร่วมงาน International School Open Days 2022 วันที่ 5 และ 12 ธันวาคมนี้

ขอเชิญผู้ปกครอง และเด็ก ๆ อายุ 2-18 ปี เข้าร่วมงาน Open Days โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ โรงเรียนขนาดกลางระบบอังกฤษ ที่อบอุ่นและเป็นพื้นที่ปลอดภัย ในการสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 💙St.Stephen’s International School Open Days 2022 ยินดีต้อนรับครอบครัว เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนแห่งความสุข และพูดคุยกับคุณครู:วัน: จันทร์ 5 ธันวาคม 2022เวลา: 9.00-11.30 น.วัน: จันทร์ 12 ธันวาคม 2022เวลา: 9.00-11.30 น.ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ ที่ได้รับการไว้วางใจจากครอบครัวมากว่า 25 ปี💙 Small Sized Class I ชั้นเรียนขนาดเล็ก💙 Learning by doing & project approach I เรียนรู้โดยการลงมือทำจริง💙 IPC, IGCSE, and A Level I ระบบการสอนมาตรฐานสากล💙 Happy and creative learning environment I โรงเรียนแห่งความสุขและส่งเสริมการสร้างสรรค์สำรองที่นั่ง : https://bit.ly/3SWZ4M7

พูดคุยกับเรา หรือสอบถามเพิ่มเติม:st.stephencommunication@sis.edu091-737-2165 / 0-2513-0270 (สาขากรุงเทพฯ)091-737-2165 (สาขาเขาใหญ่) https://goo.gl/maps/cuge4qerVAUndo9Q6 998 ถ. วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900