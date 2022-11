กก.แพทยสภาไม่เห็นด้วย "หมอสมิทธิ์" ใช้ตำแหน่งรวมหัวฝ่ายค้านฟ้องล้มปลดล็อกกัญชา หวังผลเลือกตั้ง "อนุทิน" ลั่นไม่ย้อนกลับ

จากกรณี นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ นายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย และกรรมการแพทยสภา ร่วมกับพรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพิ่มพิจารณาเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ที่ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดเมื่อวันที่ 11 พ.ย. ผู้สื่อข่าวได้สอบถามข้อมูลจากกรรมการแพทยสภาหลายท่านถึงเรื่องนี้ ทุกท่านให้ข้อมูลตรงกันว่า กรรมการแพทยสภาท่านอื่นไม่ได้มีส่วนรับทราบกับ นพ.สมิทธิ์ จึงเป็นการกระทำในนามส่วนตัว เพียงแต่มีการใช้ตำแหน่ง "กรรมการแพทยสภา" เพื่อให้เป็นที่สนใจ เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ซึ่ง นพ.สมิทธิ์ เป็นหนึ่งในผู้สมัครอิสระ กรรมการแพทยสภาท่านอื่นๆ ระบุด้วยว่า ไม่เห็นด้วยกับการใช้ตำแหน่งนี้มากระทำเรื่องดังกล่าวด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า เรื่องนี้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย เราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอกระบวนการยุติธรรม ส่วนที่ นพ.สมิทธิ์ระบุว่าไม่มีการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เป็นเพียงความเห็น แต่ สธ.มั่นใจว่าประกาศ สธ.ที่ออกมา มีผลตามกฎหมาย ลดความเป็นกังวลของสังคม ป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน ใครทำนอกเหนือจากนี้ถือเป็นความตั้งใจทำผิด เจ้าหน้าที่ต้องไปดำเนินคดีถามว่าที่ผ่านมามีภาพเด็กเยาวชนใช้กัญชา แต่ไม่เคยปรากฎว่ามีการลงโทษเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง ทำให้ถูกมองว่ามีการเพิกเฉย ละเลย ทำให้กัญชาเสรีเกินไป นายอนุทินกล่าวว่า ยืนยันว่า สธ.ไม่เพิกเฉย ประกาศ สธ.ก็คือส่วนหนึ่งของกฎหมาย อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข ใครที่ฝ่าฝืนหรือกระทำเกินบทบัญญัติ เท่ากับจงใจทำผิดกฎหมาย ต้องดำเนินการเอาผิด ผู้มีหน้าที่ในการเอาผิด คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ใครพบเห็นถ้าจะเอาเรื่องก็ต้องแจ้งให้ดำเนินการเอาผิด เหมือนกับกฎหมายจราจร ห้ามขับเกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อธิบดีกรมทางหลวงก็ไม่ได้ไปไล่จับ แต่ตำรวจเป็นคนเอาผิดเมื่อถามว่านายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้ความเห็นว่าสามารถทำเป็นกฎกระทรวงเพื่อควบคุมกัญชาเสมือนเป็นยาเสพติดในระยะนี้ไปก่อนได้ นายอนุทิน กล่าวว่า หากมีใครมาร้องอะไรแล้วเราต้องทำตามหมดคงไม่ใช่ถามย้ำถึงจุดยืนว่าจะมีการดำเนินการอะไรระหว่างรอร่าง พ.ร.บ.กัญชา ออกมาบังคับใช้ นายอนุทิน กล่าวว่า ที่ผ่านมา 5 เดือนก็ยังไม่มีอะไรที่ควบคุมไม่ได้ ไม่มีเหตุอะไรนอกจากคนสร้างให้เป็นสถานการณ์ ปกติทั่วไปไม่ได้รับรายงานความเสียหายเกิดขึ้น คนส่วนใหญ่เชื่ออยู่แล้วว่านโยบายกัญชงกัญชา เน้นเรื่องการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ เรื่องการแพทย์ ก็เป็นยารักษาโรค หลายสูตรบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว เรื่องสุขภาพมีผลิตภัณฑ์สุขภาพขึ้นมามากมาย ผ่านการรับรอง อย. ส่วนเรื่องเศรษฐกิจเมื่อเป็นผลิตภัณฑ์วางขายทั่วไปเชิงพาณิชย์ต้องมาขอ อย. ส่วนภูมิปัญญาที่ต้องใช้ช่อดอกก็ต้องขออนุญาต ส่วนใบไม่ต้องขอ สามารถขายทำได้เมื่อถามถึงความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ. กัญชาฯ นายนุทิน กล่าวว่า อยู่ที่สภา ไม่ใช่เรื่องของ สธ. ตราบใดไม่มี พ.ร.บ.ออกมา ก็ต้องใช้ประกาศ สธ. ทั้งนี้ในร่างฯ ไม่มีอะไรแตกต่างจากประกาศ สธ.มาก แต่ พ.ร.บ.เป็นกฎหมายเฉพาะที่จะเอามาใช้ควบคุม อย่างไรก็ตาม ประกาศ สธ.ค่อนข้างครอบคลุมพอสมควร หากปฏิบัติตามประกาศกระทรวงก็ดีอยู่แล้ว ดูแล้วถ้า ร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ มีการเล่นเกมการเมืองเยอะอาจจะมีการออกประกาศ สธ. ควบคุมช่อดอกกัญชาออกมาเพิ่มเติม เพื่อลดความกังวลของประชาชน แต่ไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวง พ.ร.บ. กฎหมาย ทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตาม ไม่ใช่ว่าต้องเป็น พ.ร.บ.ถึงจะผิด เป็นประกาศ สธ.ไม่ผิด นี่เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้าน ผู้เห็นต่าง พยายามเอามาทำให้ประชาชนไขว้เขว แต่ สธ.เป็นผู้ออกประกาศและควบคุมการใช้สิ่งเหล่านี้ ดังนั้น สธ.ก็ทำตามหน้าที่ตามประกาศ"วันนี้ประเทศเดินหน้า มีนักลงทุนเข้ามาดำเนินการเรื่องนี้เป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท หากไทยโลเล วันนี้ทำได้ อีก 3 เดือน บอกทำไม่ได้ ก็จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ และไม่มีความน่าเชื่อถือในการลงทุน คนที่พูด ยังงงๆ อยู่ อย่างเห็นอยู่ว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นอย่างไร ร่าง พ.ร.บ.ของพรรคก้าวไกลไปถึงขั้นจัดโซนนิ่งให้สูบ ส่วนร่างของภูมิใจไทย ไม่มีเรื่องนี้ แล้วกรรมาธิการก็ให้เรื่องสูบ เสพตกไป แล้วนำความกังวลต่างๆ มาใส่ในกฎหมาย เพิ่มจาก 45 มาตรา เป็น 95 มาตรา ถือว่ามีความสมบูรณ์ในการนำไปใช้ป้องกันการใช้ทางที่ผิดได้" นายอนุทินกล่าวนายอนุทินกล่าวว่า คนที่พูดต้องการหวังผลทางการเมือง สกัดความนิยมของพรรคการเมืองที่เสนอกฎหมายฉบับนี้เท่านั้นเอง เพราะในบริบทกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นนำกัญชามาใช้ทางกาแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ เพราะเป็นนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลข้อที่ 4 ซึ่งคำว่าเร่งด่วนจริงๆ ต้องทำใน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี แต่เรามีการศึกษาวิจัยทั้งแผนไทย แผนปัจจุบัน จึงยืดจนเกือบหมดสมัยรัฐบาล ถึงเสนอเข้าสภา ส่วนข้อกล่าวหาว่าหมอทั้งกระทรวงอยู่ข้างการเมือง ยืนยันว่าไม่จริง เพราะตนทำงานมา 4 ปี ไม่เคยไปแทรกแซงการทำงาน เคารพหลักวิชาการ และหน้าที่ของแต่ละคน ดังนั้นเรื่องนี้ไม่มีการย้อนกลับ "สายน้ำไม่ไหลย้อนกลับ" The river of no return