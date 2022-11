ร.ร.เซนต์คาเบรียลจัดวิ่ง “SG RUN 2022” เชื่อมสัมพันธ์ นำรายได้ช่วยครูเกษียณ

วันนี้ (8 พ.ย.) ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมวิ่งการกุศล “SG RUN Reunite For Our Teachers 2022”ครั้งที่ 4 ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2565 รายการนี้ จะจัดวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย.65 ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตดุสิต วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบมาสเตอร์และครูเกษียณของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีนายสานุพันธ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ประธานจัดกิจกรรม SG RUN 2022 กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ระยะ ได้แก่ 10 กิโลเมตร 4 กิโลเมตร และ 400 เมตร โดย การเดิน-วิ่ง ระยะ 10 กิโลเมตร และ 4 กิโลเมตร ตามเส้นทางภายนอก จะมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และนอกจากนี้ได้จัดให้มีการเดิน-วิ่งระยะ 400 เมตร ภายในโรงเรียนด้วย ซึ่งหลังจากที่ดำเนินกิจกรรมเดิน-วิ่งเสร็จแล้ว ภายในงานนี้จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ครูและนักเรียน รวมถึงเป็นการสืบสานกิจกรรมจากรุ่นสู่รุ่นในอนาคต โดยจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 4,500 คนสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งมอบพลังใจ ให้ไปถึงครูที่พวกเรารัก กับงานวิ่ง SG RUN Reunite For Our Teachers 2022