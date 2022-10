ทีมแซ่บอีรี่ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ.สระแก้ว สุดเจ๋ง พัฒนาเส้นบะหมี่อบแห้งผสมโปรตีนจากดักแด้ไหมอีรี่ ลดขยะใบมันสำปะหลัง ชนะเลิศ ด้านเกษตรและอาหาร U2T for BCG National Hackathon 2022

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ “U2T for BCG”โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขัน U2T for BCG National Hackathon 2022 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการกว่า 65,000 คนทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมกันระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์บนปัญหา และความต้องการในพื้นที่จริงรวม 7,435 ตำบล เพื่อให้ได้มาซึ่งสุดยอดสินค้าและบริการ U2T for BCG ที่ผ่านกระบวนการ Hackathon โดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผล และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ U2T for BCG National Hackathon 2022 ระดับประเทศ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรและอาหาร, ด้านสุขภาพและการแพทย์, ด้านพลังงานและวัสดุ และด้านท่องเที่ยวและบริการดร.จารุนันท์ ไชยนาม ตัวแทนทีมแซ่บอีรี่ ต.ทัพเสด็จ จ.สระแก้ว เปิดเผยภายหลังเข้ารับรางวัลชนะเลิศ U2T for BCG National Hackathon 2022 ระดับประเทศ ด้านเกษตรและอาหารว่า อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นอำเภอที่มีการปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในจังหวัด โดยเฉพาะที่ตำบลทัพเสด็จ มีพื้นที่ปลูกกว่า 4,703 ไร่ ทีมแซ่บอีรี่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว จึงได้เข้าไปส่งเสริมให้มีการนำใบมันสำปะหลังมาใช้เลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อเป็นการลดปริมาณใบมันสำปะหลังที่ถือเป็นขยะในชุมชน พร้อมทั้งยังมีการต่อยอดด้วยการนำดักแด้ของไหมอีรี่ ที่เป็นผลพลอยได้จากรังไหม ซึ่งมีมากถึงปีละ 677 ตัน มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าในรูปแบบของเส้นบะหมี่อบแห้งผสมโปรตีนจากดักแด้ไหมอีรี่ ช่วยสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับประชาชนในตำบลทัพเสด็จถึง 10 ครัวเรือน นำมาซึ่งความมั่นคงด้านอาหาร และการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม“เส้นบะหมี่อบแห้งผสมโปรตีนจากดักแด้ไหมอีรี่จึงเป็นการลดขยะจากกระบวนการเลี้ยงไหมอีรี่ให้เป็นศูนย์ โดยนำเอาดักแด้ที่เป็นเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการเลี้ยงมาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีไม่ซับซ้อน สร้างผลิตภัณฑ์ชุุมชน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยไม่เหลือส่วนที่เป็นขยะทิ้งไว้ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นเส้นบะหมี่ที่มีโปรตีนสูงกมากว่าร้อยละ 47 มีวิตามิน บี 2 มากถึงร้อยละ 70 และไม่ใส่ผงชูรส มีเกลือน้อยกว่าร้อยละ 1 สำหรับการต่อยอดการพัฒนาในก้าวต่อไปนั้น นอกจากจดสิทธิบัตรแล้ว ยังได้ดำเนินการขอมาตรฐานโภชนาการอาหาร และเงินรางวัลที่ได้รับจะนำไปใช้ในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปให้กับชุมชน เพื่อดำเนินการผลิตจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มคนรักสุขภาพ” ดร.จารุนันท์ กล่าวด้านนางอรวรรณ ติ่งไสว ตัวแทนชาวบ้านจากตำบลทัพเสด็จ กล่าวเพิ่มเติมว่า ชาวตำบลทัพเสด็จ ต้องขอขอบคุณกระทรวง อว. ที่ได้ช่วยทำให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่อบแห้งผสมโปรตีนจากดักแด้ไหมอีรี่นี้ขึ้นมา ถือเป็นการช่วยทั้งการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับคนในตำบล อย่างตนเองนั้น ขณะนี้ต้องตกงาน แต่ตอนนี้มีความหวังในชีวิตมากขึ้น เพราะสามารถกลับมาอยู่บ้านเกิด และสร้างอาชีพสร้างรายได้จากการเลี้ยงไหม และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นสินค้าเด่นของตำบลทัพเสด็จ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้สนใจได้มาเที่ยวชมกระบวนการเลี้ยงไหม และการแปรรูปได้ที่ตำบลทัพเสด็จ