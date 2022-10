มช.สร้างชื่อให้ประเทศไทย! นักวิจัย มช.ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2022

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า การจัดอันดับการศึกษาเรื่อง “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” ในวารสารวิชาการนานาชาติ PLOS BIOLOGY โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด (Stanford University) เมื่อปี 2563 และมีการคำนวณและปรับปรุงเป็นข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2565 ปรากฎว่า นักวิจัย มช. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientist” ติดอันดับมีผลกระทบการอ้างอิงตลอดชีพสูงที่สุด (career-long citation impact) จำนวน 16 คน ประกอบด้วย 1. ศ.เกียรติคุณ ดร.ทวี ตันฆศิริ คณะวิทยา ศาสตร์ สาขา Materials 2. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมชาย ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials 3. ศ.เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Analytical Chemistry 4. ศ.ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล คณะแพทยศา สตร์ สาขา Oncology & Carcinogenesis 5. ศ.ดร.นพ.คม สุคนธสรรพ์ คณะแพทยศาสตร์ สาขา Tropical Medicine 6. ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ สาขา General & Internal Medicine 7. ศ.ดร. เวช ชูโชติ คณะแพทยศาสตร์ สาขา General & Internal Medicine 8. ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม คณะแพทยศาสตร์ สาขา General & Internal Medicine 9. ศ.ดร.สุพล อนันตา คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials 10. ศ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Applied Physics 11. รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials 12. รศ.ธิติพันธุ์ ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials 13. Prof.Dr.Paul Gordon Patterson คณะบริหารธุรกิจ สาขา Marketing 14. Dr. Louis Lebel คณะสังคมศาสตร์ สาขา Environmental Sciences 15. Prof. Hung T. Nguyen คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา Artificial Intelligence & Image Processing 16. Dr. Rami Ahmad El-Nabulsi สำนักงานบริหารงานวิจัย/คณะวิทยาศาสตร์ สาขา General Mathematicsอธิการบดี มช. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ติดอันดับผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี พ.ศ. 2564 (citation impact during the single calendar year 2021) สูงที่สุด จำนวน 28 คน ประกอบด้วย 1. ศ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Applied Physics2. รศ.ดร.กรธัช อุ่นนันกาศ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Applied Physics 3. ศ.เกียรติคุณ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา Artificial Intelligence & Image Processing 4. Prof Hung T. Nguyen คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา Artificial Intelligence & Image Processing 5. ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร คณะแพทยศา สตร์ สาขา Cardiovascular System & Hematology 6. ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Energy 7. รศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Entomology 8. Dr. Louis Lebel คณะสังคมศาสตร์ สาขา Environmental Sciences 9. รศ.ดร.Hien Van Doan คณะเกษตรศาสตร์ สาขา Fisheries 10. Assoc. Prof. Stephen David Elliott คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Forestry 11. ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ สาขา General & Internal Medicine 12. ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ คณะแพทยศาสตร์ สาขา General & Internal Medicine 13. ศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ คณะแพทยศาสตร์ สาขา General & Internal Medicine 14. ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา General Mathematics 15. รศ.ดร.บัญชา ปัญญานาค คณะวิทยาศาสตร์ สาขา General Mathematics 16. Dr. Rami Ahmad El-Nabulsi คณะวิทยาศาสตร์ สาขา General Mathematics 17. Prof.Dr.Paul Gordon Patterson คณะบริหารธุรกิจ สาขา Marketing 18. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมชาย ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials 19. รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials 20. รศ.ธิติพันธุ์ ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials 21. รศ.ดร.นัดดา เวชชากุล คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials 22. ศ.เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Mycology & Parasitology 23. ศ.(เชี่ยว ชาญพิเศษ) ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขา Neurology & Neurosurgery 24. Dr. Sue Turale คณะพยาบาลศาสตร์ สาขา Nursing 25. รศ.ดร.ศิริพร โอโกโนกิ คณะเภสัชศาสตร์ สาขา Pharmacology & Pharmacy 26. รศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณะเภสัชศาสตร์ สาขา Pharmacology & Pharmacy 27. Dr. Bhagavathi Sundaram Sivamaruthi สำนักงานบริหารงานวิจัย สาขา Pharmacology & Pharmacy 28. รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา Polymers“การจัดอันดับดังกล่าว ได้ใช้ข้อมูลการถูกอ้างอิงของบทความวิชาการในฐานข้อมูล Scopus ของนักวิจัย โดยในส่วนผลกระทบการอ้างอิงตลอดชีพสูงที่สุด (career-long citation impact) นั้น ในฐานข้อมูลจนถึงวันที่ 1 ก.ย. 2565 มีรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในปีนี้ 195,605 คน มีนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ 223 คน และในส่วนผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี พ.ศ. 2564 (citation impact during the single calendar year 2021) มีรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในฐานข้อมูล 200,409 คน และมีนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ 307 คน" ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ กล่าว