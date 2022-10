เด็กไทยเจ๋ง!! พัฒนาแอปฯ Safe Zone ดูแลใจ-ให้คำปรึกษา ผ่อนคลายเครียด

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า Safe Zone เป็นแอปพลิเคชัน สำหรับผ่อนคลายความเครียด จัดทำโดยนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ. พังงา โดยแอปพลิเคชัน Safe Zone ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 ในระดับอาชีวศึกษา หลังจากการประกวด สสส. ได้สนับสนุนการพัฒนางาน ภายใต้โครงการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Health Promotion Innovation Booster Program ผนึกภาคีเครือข่ายนักจิตวิทยาของ หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (Chula Student Wellness) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาระบบให้คำปรึกษา รวมทั้งวางแผนต่อยอดระบบให้สามารถใช้งานได้จริง“นอกจากผลงาน แอปพลิเคชัน Safe Zone จะได้รับรางวัลจาก สสส. เมื่อปี 2564 แล้ว ยังได้รับเลือกให้เป็นผลงานตัวอย่างที่นำเสนอบนเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน 6 ประเทศ คือไ ทย สิงคโปร์ บังกลาเทศ ญี่ปุ่น อินเดีย และจีน นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดนวัตกรรมประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาค Oral Presentations ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th international convention on vocational student innovation project 2022 นับเป็นตัวอย่างของนวัตกรที่ไม่หยุดพัฒนางาน จนผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าว