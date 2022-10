อัพเดทเทรนด์การศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรพัฒนา AI-สร้างเกมส์-ดิจิทัลเฮลท์

กลับมาจัดอีกครั้งในรอบ 2 ปี หลังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้สนใจที่กำลังวางแผนไปเรียนต่อต่างประเทศ ได้สัมผัสการเรียนรูปแบบใหม่ในแบบนิวซีแลนด์ ประเทศที่เปิดกว้างทางการศึกษา และได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมเด็กสู่อนาคต จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก อีกทั้งการศึกษาของนิวซีแลนด์ยังมีความโดดเด่นทางด้านหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล ทำงานได้ระหว่างเรียนและสามารถต่อวีซ่าทำงานได้สูงสุดถึง 3 ปีภายหลังจบการศึกษา มีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่สวยงาม ปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร มีวัฒนธรรมหลากหลาย เป็นประทศแรกที่มีกฎหมายคุ้มครองนักเรียนต่างชาติ และค่าครองชีพไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทำให้นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่นักเรียนไทยให้ความสนใจไปเรียนต่อมากที่สุดภายในงานได้รวบรวมสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์เกือบ 50 สถาบัน ทั้งโรงเรียนมัธยม มหาวิทยาลัย (ครบทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์) สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันภาษา โดยน้องๆสามารถร่วมค้นหารายละเอียดหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาต่างๆที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมอัพเดทเทรนด์การศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเป็นเทรนด์ฮิตอาชีพอนาคตของคนรุ่นใหม่ อาทิ หลักสูตรการพัฒนา AI, หลักสูตรการสร้างเกมส์, วิทยาศาสตร์สุขภาพด้านสุขภาพดิจิทัล หรือดิจิทัลเฮลท์ (Health Sciences in Digital Health), นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist), เทคโนโลยีแฟชั่นดิจิทัล (Digital Fashion Technology), การตลาดดิจิทัล (Digital Ubiquitous Marketing) และ การออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital and Design) เป็นต้นอาทิ The University of Auckland มอบทุนการศึกษามูลค่าสูงสุดถึง $10,000 หรือมากกว่า 200,000 บาท สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรืออนุปริญญาโท และทุนการศึกษา $5000 หรือกว่า 100,000 บาท จาก AUT International Excellence ทุนการศึกษาในการเรียนทุกระดับชั้นสูงสุดกว่า 2 ล้านบาทในระดับปริญญาเอก และทุนการศึกษาอื่นๆสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศนิวซีแลนด์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกับตัวแทนสถาบันการศึกษาได้ภายในงานไม่ว่าจะเป็น ช่างอุตสาหกรรม เชฟ ไอที และทางด้านวิชาชีพอื่นๆ องค์กรสถาบันเทคโนโลยี Te Pūkenga ที่รวมสถาบันเทคโนโลยีทั้งหมดของนิวซีแลนด์เข้าด้วยกัน จะมีการเปิดตัวในงานนี้นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้น้องๆเปิดประสบการณ์ห้องเรียนจำลองแบบนิวซีแลนด์ กับกิจกรรมห้องเรียนจำลองที่ทาง Education New Zealand ได้ยกคลาสเรียนจากคุณครูนิวซีแลนด์มาให้นักเรียนไทยได้สัมผัสประสบการณ์จริง 3 รอบ เวลา 11.45 น. , 14.00 น. และ 15.00 น. ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรมห้องเรียนจำลอง ฟรี (รับจำนวนจำกัด)ได้ที่ https://bit.ly/Simulatedclassreg พร้อมร่วมพูดคุยกับที่จะมาร่วมพูดคุยและเปิดใจว่าทำไมถึงเลือกให้ น้องปราบ ลูกชายเพียงคนเดียวไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์