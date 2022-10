BDMS Wellness Clinic ผนึกกำลัง Minor Hotels เชิญแพทย์ระดับโลกร่วมแบ่งปันเคล็ดลับสุขภาพดีอย่างยั่งยืนในงานประชุม Health & Wellness Summit 2022

BDMS Wellness Clinic จับมือ ไมเนอร์ โฮเทลส์ (Minor Hotels) ขยายฐานผู้รับบริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการพักผ่อน ด้วยการเปิดตัวศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันที่เน้นวิธีป้องกันแทนการรักษา ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมมอบบริการทางการแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพ พร้อมจัดงานเสวนา Health & Wellness Summit 2022 ณ อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท เพื่อให้ความรู้และอัพเดทเทรนด์สุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ​ในยุคปัจจุบันกระแส Wellness Tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพมากขึ้น โดยผู้ที่มารับบริการไม่ใช่คนป่วย แต่เป็นนักท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวและดูแลฟื้นฟูสุขภาพไปพร้อมๆกัน​BDMS Wellness Clinic ในฐานะที่มีความชำนาญการในด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการแพทย์เฉพาะบุคคล (Preventive and Personalized Medicine) เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของตลาด จึงได้ผนึกกำลังกับทาง Minor Hotels ที่มีความชำนาญด้านธุรกิจโรงแรมและการบริการ ในการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยวร่วมไปกับการพักผ่อนนายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก กล่าวว่า ปัจจุบันต้องยอมรับว่ากระแส Wellness Tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพมากขึ้น โดยผู้ที่มารับบริการไม่ใช่คนป่วย แต่เป็นนักท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวและฟื้นฟูสุขภาพไปพร้อมๆกันทาง บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของตลาด จึงเป็นที่มาของการผนึกกำลังระหว่าง บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความชำนาญการในด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการแพทย์เฉพาะบุคคล กับทาง Minor Hotels ซึ่งมีความชำนาญด้านธุรกิจโรงแรมและการบริการ โดยมีโรงแรมในเครือทั้งสิ้นมากกว่า 535 แห่ง ซึ่งมีจำนวนห้องพักรวมมากกว่า 75,000 ห้อง เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มาสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างแท้จริง“BDMS Wellness Clinic และ Minor Hotels เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตด้าน Wellness Tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อขยายฐานผู้รับบริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการพักผ่อน พร้อมเปิดตัว Wellness Destination แห่งใหม่ “BDMS Wellness Clinic Retreat at Anantara Riverside Bangkok Resort” ศูนย์ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน มอบบริการการแพทย์และการตรวจสุขภาพ การออกแบบโปรแกรมสุขภาพเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมบรรยากาศล้อมรอบด้วยธรรมชาติ และ ทัศนียภาพอันสวยงาม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เหมาะแก่การพักผ่อนและฟื้นฟูสุขภาพไปพร้อมๆ กัน”นายวิลเลียม อี. ไฮเน็ค ประธานกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (Minor International Plc) บริษัทแม่ของ Minor Hotels กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ทั่วโลกเกิดการตื่นตัวในเรื่องสุขภาพและทำให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป จากที่เคยท่องเที่ยวพักผ่อนแบบธรรมดา เปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น รวมถึงใช้เวลาในแต่ละทริปยาวนานมากขึ้น ล่าสุด Global Wellness Institute (GWI) ได้รายงานผลการวิจัยเรื่อง The Global Wellness Economy: Looking Beyond Covid เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจด้านสุขภาพจะขยายตัวเป็น 7ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2568 และประเทศไทยเป็นประเทศที่ 3 ที่ได้รับการปักหมุดลงใน “ภูมิศาสตร์เวลเนส” (Geography Of Wellness) แพลตฟอร์มใหม่ของ GWI โดย 2 ประเทศแรก คือ สิงคโปร์และบราซิลที่ถูกปักหมุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทาง Minor Hotels เล็งเห็นความสำคัญของ Wellness Tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะยุคปัจจุบัน ที่ผู้คนเริ่มตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่เกิดความร่วมมือกันระหว่าง บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) ซึ่งมีความชำนาญการในด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการแพทย์เฉพาะบุคคลและ Minor Hotels ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรงแรมและการบริการ เปิดตัวคลินิก BDMS Wellness Clinic Retreat at Anantara Riverside Bangkok Resort ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สังคมยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ได้รับจากงาน Health & Wellness Summit 2022 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท ซึ่งได้รับเกียรติจาก พญ. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ยังได้รับความรู้และได้อัพเดทเทรนด์สุขภาพจากแพทย์ระดับโลก อาทิศาสตราจารย์ นายแพทย์ คีธ แบล็ค แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท ตำแหน่งหัวหน้าแผนกศัลยกรรมประสาทและผู้อำนวยการสถาบันศัลยกรรมประสาท Maxine Dunitz ของศูนย์การแพทย์ Cedars-Sinai ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ The Keys to Long Lasting Brain Healthศาสตราจารย์ นายแพทย์ จีรี ดโวชัค ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารคลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก BDMS Wellness Clinic ประสบการณ์กว่า 40 ปีในการทำงานด้านเวชศาสตร์การกีฬา และดำรงตำแหน่งอดีตประธานฝ่ายแพทย์ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) กว่า 23 ปี บรรยายเรื่อง Exercise Pills and Balanced Nutrition ในกลุ่ม Silver Age (ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป)นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก มอบความรู้ในเรื่อง การเผยเคล็ดลับสุขภาพที่ดี และสร้างความตระหนักให้คนหันมาให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพ จากการกินอยู่และนอนหลับที่ถูกต้องศาสตราจารย์ นายแพทย์ คีธ แบล็ค แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทระดับโลก กล่าวถึงความสำคัญของสมอง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบประสาททำหน้าที่ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหว พฤติกรรม รวมไปถึงการรักษาสมดุลในร่างกายว่า นอกจากโรคอัลไซเมอร์ยังมีภาวะสมองเสื่อมที่กำลังเป็นที่น่าวิตก ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมสูงถึง 50 ล้านคน และเพิ่มจำนวนขึ้นเกือบ 10 ล้านคนต่อปี ส่งผลให้มีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคอัลไซเมอร์สูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก การดูแลสมองจึงเป็นเรื่องที่ต้องดูแลและให้ความใส่ใจ เพื่อป้องกันและชะลอไม่ให้เป็นโรคอัลไซเมอร์การลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมต้องเริ่มจากการดูแลสุขภาพตนเองแต่เนิ่นๆ เนื่องจากเซลล์สมองเมื่อตายแล้วไม่สามารถสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทนได้อีก ต้องป้องกันตั้งแต่อายุ 30-50 ปี ก่อนที่จะเกิดอาการและสูญเสียความจำไปอย่างถาวร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การนอน การดูแลให้มีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม รวมไปถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้สมองได้ทำงาน ตลอดจนการนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นการเปิดสมองอีกแนวทางหนึ่งศาสตราจารย์ นายแพทย์ จีรี ดโวชัค ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารคลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก BDMS Wellness Clinic จะมาแบ่งปันเทคนิคดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนแบบง่ายๆ ใคร ๆ ก็ทำได้ รวมทั้งผู้สูงวัย ว่า ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ เรื่องของอาหารการกินต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ได้สารอาหารครบถ้วน หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป น้ำตาล แป้งแปรรูป อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง โดยเฉพาะเรื่องของการออกกำลังกายซึ่งถือเป็นยาขนานสำคัญ ซึ่งล่าสุดมีงานวิจัยยืนยันแล้วว่าการออกกำลังกายช่วยในคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้อีกด้วย ซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากการกระตุ้นฮอร์โมนและเคมีในสมองระหว่างการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่เริ่มมีอายุมากขึ้น การออกกำลังยิ่งเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากคนเราเมื่ออายุ 40 ปี ร่างกายจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปร้อยละ 8 ในทุก 10 ปี และเมื่ออายุ 70 ปีอัตราการสูญเสียกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว การออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ นอกจากนี้การที่หัวใจสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆ ของร่างกายยังเป็นการบริหารหัวใจ ทำให้หลอดเลือดแข็งแรง เพียงแค่บริหารเวลาให้ดี แบ่งเวลามาออกกำลังกาย 30 นาที 5 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นประจำ จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงได้ในระยะยาวนายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกกำลังหันมาสนใจ Healthy Eating and Wellness Trend คือ แนวทางการกินและปรับวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี เป็นเคล็ดลับการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีคุณภาพ​การกินเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญมากๆของมนุษย์ การกินที่ดีสามารถทำให้มนุษย์มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ในทางกลับกัน การกินที่ไม่เหมาะสมสามารถก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้นานับประการ การกินอาหารเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง​ผลจากการที่มนุษย์เผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้คนใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นอย่างเต็มใจ เพราะอยากใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขในทุกๆ วัน ทำให้ Healthy Eating and Wellness Trend มาแรง เพราะหากกินดี อยู่ดี มีการพักผ่อนที่เพียงพอ จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ส่งผลให้ ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ อาหารแพลนท์เบสด์ ไดเอท (Plant-based Diet) อาหารที่ทำจากพืชผักได้รับความนิยมมากขึ้น และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเติบโตอย่างรวดเร็ว​ประเทศไทยจัดเป็นหนึ่งภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในทุก ๆ ด้านที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างดี เพราะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม ด้านการแพทย์ทันสมัย และการบริการก็มีคุณภาพ ​นายแพทย์ตนุพลคาดการณ์ว่าเมื่อการแพทย์สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ได้ ผู้คนมั่นใจเริ่มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย จะเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทย และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะให้บริการที่มีคุณภาพสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว ช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นเส้นทางให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพของโลกได้ในอนาคต