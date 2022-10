เอสเทค ฟาร์มา จับมือ ฮูเจล อิงค์ จัดเสวนาวิชาการ “Hesthetics Master Class: Harmonize the Face & Body’s Shape with BoNT-A” แลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการความงามจากเกาหลีใต้ ชูแนวคิดนวัตกรรมย้อนวัย ด้วยสารลดเลือนริ้วรอยอย่างปลอดภัย

เอสเทค ฟาร์มา จับมือ ฮูเจล อิงค์ จัดเสวนาวิชาการ “Hesthetics Master Class: Harmonize the Face & Body’s Shape with BoNT-A” แลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการความงามจากเกาหลีใต้ ชูแนวคิดนวัตกรรมย้อนวัย (Reverse Aging) ด้วยสารลดเลือนริ้วรอยอย่างปลอดภัย เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมความงามด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. บริษัท เอสเทค ฟาร์มา จำกัด ผู้นำเข้ายาและเครื่องมือแพทย์จากทั่วโลกรวมทั้งผลิตภัณฑ์ เอสทอกซ์ (Aestox) ร่วมกับ บริษัท ฮูเจล อิงค์ จำกัด บริษัทยาชั้นนำจากเกาหลีใต้ จัดงานเสวนาวิชาการ “Hesthetics Master Class: Harmonize the Face & Body’s Shape with BoNT-A” เชิญแพทย์ชั้นนำผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังโดยเฉพาะจากเกาหลีใต้ ร่วมให้ความรู้และแบ่งปันข้อมูล เทคนิค และวิทยาการใหม่ๆ ในการเสริมความงามด้วยสารลดเลือนริ้วรอยแก่แพทย์ชั้นนำชาวไทยกว่า 200 ท่าน หวังนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ตลอดจนการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ยกระดับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้บริการให้สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการดูแลความงามแก่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ตอกย้ำผู้นำด้านเวชศาสตร์เพื่อความงามที่ได้รับรองมาตรฐานสูงสุดนายกสิกิจ พ่วงภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเทค ฟาร์มา จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบัน ความนิยมการใช้สารลดเลือนริ้วรอยเพื่อความงามในประเทศไทย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 20% ในทุกปี ถึงแม้เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตาม และยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่ที่เปิดใจรับการเข้าคลินิกความงามเพิ่มมากขึ้น การเสริมความงามด้วยสารลดเลือนริ้วรอย ถือเป็นนวัตกรรมการลดเลือนริ้วรอยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก มีการพัฒนาเทคนิค เทคโนโลยี และเทรนด์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การใช้สารลดเลือนริ้วรอยนั้นต้องดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้นบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สารลดเลือนริ้วรอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือนต้นน้ำก่อนจะไปถึงผู้บริโภค จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ฮูเจล อิงค์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตยาชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ จัดงาน “Hesthetics Master Class: Harmonize the Face & Body’s Shape with BoNT-A (เฮสเทติคส์ มาสเตอร์คลาส: ฮาร์โมไนซ์ เดอะเฟซ แอนด์ บอดี้ เชฟ วิธ โบเอนที-เอ)” ซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่าง เอสเทค ฟาร์มา และ ฮูเจล อิงค์ ในการสร้างองค์ความรู้ เสริมเทคนิคและส่งต่อวิทยาการใหม่ๆ ให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้นำไปต่อยอดในการรักษา ซึ่งเราจึงตั้งใจคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแพทย์ โดยเฉพาะในเรื่องของงานวิชาการ โดยเชิญคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากทางเกาหลีมาแบ่งปัน ความรู้ใหม่ๆ ให้กับคณะแพทย์ไทยด้วย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการดำเนินงาน 3 Betters ของเรา คือ Better Potency & Stability, Better Purity และ Better Safety & Efficacy โดยนอกจากจะเป็นการขอบคุณแพทย์และลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์ เอสทอกซ์ (Aestox) ของเราด้วยดีเสมอมาแล้วนั้น เรายังหวังว่าองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนที่เราได้มอบให้แพทย์ก็จะถูกส่งต่อให้กับผู้บริโภคในท้ายที่สุด”โดยในงานดังกล่าวจัดให้มีการเสวนาอัพเดตองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคนิคการใช้สารลดเลือนริ้วรอยเพื่อความงามซึ่งสามารถทำได้ทั่วร่างกายไว้อย่างน่าสนใจมากมายภายใต้แนวคิด Reversing time นวัตกรรมเพื่อย้อนวัยอย่างปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิ การเสวนาหัวข้อ Facial Ultrasonography Anatomy โครงสร้างกายวิภาคใบหน้าและการรักษาด้วยสารลดเลือนริ้วรอย หัวข้อ Body Shaping with Aestox การใช้สารลดเลือนริ้วรอยเพื่อการดูแลรูปร่าง Anatomical Consideration for Aestox Injection การพิจารณาทางกายวิภาคก่อนการใช้สารลดเลือนริ้วรอย หัวข้อ Dynamic Evaluation of Facial Muscle Movement and Skin Displacement using Vector Analysis และหัวข้อ Immunology, Purity and Potency of Botulinum Neurotoxin “Rumor & Truth about Neutraulizing Antibody เป็นต้น โดยได้รับความสนใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงความงามเข้าร่วมรับฟัง และแบ่งปันองค์ความรู้กว่า 200 คนด้าน นายแพทย์ฮง จิน มุน หัวหน้าคณะแพทย์ และรองประธาน บริษัท ฮูเจล อิงค์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการ และทิศทางความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจร่วมกันว่า ทั้งสองบริษัท มีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และต้องตอบแทนสังคม ทั้งยังมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงทั้งในแง่ของเป็นแหล่งบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ และเทรนด์การเติบโตของธุรกิจความงาม เกาหลีใต้และไทยมีความเหมือนกันคือ พวกเราคือที่ที่ทุกคนนึกถึงเป็นอันดับแรก ๆ เมื่อคิดจะเสริมความงาม แน่นอนว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การใช้นวัตกรรมและเทคนิคใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะของชาวเอเชีย และแน่นอนว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่ได้มาตรฐานสากล ความร่วมมือในครั้งนี้คือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างนักคัดเลือกที่พิถีพิถัน และผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคทั้งที่เป็นแพทย์และประชาชนทั่วไป โดยเราตั้งใจว่าจะผลักดันให้มีการต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง เอสทอกซ์ (Aestox)”“เอสเทค ฟาร์มา ให้ความสำคัญกับคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ปัจจุบัน เอสทอกซ์ (Aestox) เป็นสารลดเลือนริ้วรอย (Botulinum toxin type A) สัญชาติเกาหลีที่มียอดขายและมีอัตราการเติบโตเป็นอันดับ 1 ทั้งในไทยและในเกาหลี และเป็นผลิตภัณฑ์สัญชาติเกาหลีเพียงแบรนด์เดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดทั้งในและต่างประเทศในเรื่องของ มาตรฐานและความปลอดภัย อาทิ EU Approved, China MSDF, TFDA รวมถึง USFDA ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีคลินิกความงามเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงขอแนะนำให้ผู้บริโภคต้องเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และใช้ยาได้มาตรฐานเชื่อถือ และตรวจสอบได้ ยกตัวอย่างเช่น เอสทอกซ์ (Aestox) สามารถตรวจสอบของแท้ได้จากการ แสกน QR code ข้างกล่องทุกกล่องเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทุกคน เพราะถ้าหากว่าคนไข้ได้รับตัวยาที่ไม่ได้มาตรฐาน จะเกิดผลข้างเคียงหลายอย่างตามมาได้ และบริษัทฯ ขอยืนยันความมุ่งมั่นของ เอสเทค ฟาร์มา จำกัด และ ฮูเจล อิงค์ ในการร่วมกันนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งผลักดันการเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการทางการแพทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ระหว่างกันให้เติบโตต่อไปข้างหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน” นายกสิกิจ พ่วงภิญโญ กล่าวปิดท้าย