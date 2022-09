หลัง 1 ต.ค. ปรับเกณฑ์ UCEP Plus เหลือเฉพาะ "โควิด" อาการวิกฤตสีแดง รักษาฟรีทุกที่

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) แถลงข่าวสิทธิ UCEP Plus หลังโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2560 ประเทศไทยให้สิทธิ UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาทุกที่ สามารถเข้า รพ.เอกชนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รับการดูแลรักษา 72 ชั่วโมง แต่หากไม่เข้าเกณฑ์เข้า รพ.เอกชนก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ช่วงการระบาดของโควิด 19 รัฐบาลต้องการอำนวยความสะดวกให้รับบริการทั่วถึงเท่าเทียม จึงกำหนด UCEP COVID ทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด ไม่ว่ามีหรือไม่มีอาการ หรือจะเป็นอาการสีเขียว เหลือง หรือแดง ก็ใช้สิทธินี้ได้ จนเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565 ได้ปรับเป็น UCEP Plus กำหนดเฉพาะผู้ป่วยโควิดอาการสีเหลืองและสีแดง ส่วนอาการสีเขียวจะไม่ครอบคลุมแล้ว โดยกลับไปดูแลรักษาตามสิทธิ และเมื่อประกาศโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง มีผลวันที่ 1 ต.ค.นี้ จึงปรับปรุงเกณฑ์ UCEP Plus ใหม่"หลังวันที่ 1 ต.ค.นี้ UCEP Plus ยังอยู่ แต่ปรับเกณฑ์พิจารณาลดลง ซึ่งเดิมจะรวมกลุ่มอาการสีเหลือง เช่น กลุ่ม 608 ที่ไม่มีอาการด้วย แต่ UCEP Plus ใหม่จะเหลือเฉพาะกลุ่มโควิดอาการวิกฤตสีแดง เช่น มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ทางเดินหายใจอุดกั้น หายใจหอบเหนื่อย มีภาวะที่ทำให้ระบบทางเดินหายใจรุนแรง ไม่สามารถหายใจได้ มีอาการช็อก ภาวะความดันโลหิตต่ำ หรืออาการอื่นๆ ที่นำไปสู่การเสียชีวิตโดยเร็ว" ร.อ.นพ.อัจฉริยะกล่าวร.อ.นพ.อัจฉริยะกล่าวว่า สพฉ.จะออกประกาศเกณฑ์รายละเอียดวันที่ 30 ก.ย.นี้ เพื่อให้ประชาชนและสถานพยาบาลรับทราบเป็นเกณฑ์เดียวกัน กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นไม่ตรงกัน สพฉ.มีศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 0-2872-1669 เป็นตัวกลางระหว่างประชาชนและสถานพยาบาล ให้ข้อวินิจฉัยหรือคำแนะนำ ทั้งนี้ UCEP Plus จะมีเงื่อนไขต่างจาก UCEP คือ รักษาจนกว่าจะหายไม่จำกัด 72 ชั่วโมงแรก อัตราการจ่าย UCEP Plus จะจ่ายเพิ่มขึ้นอีก 25% ซึ่งเป็นการตกลงระหว่างเอกชนและกองทุนร.อ.นพ.อัจฉริยะกล่าวว่า สำหรับการใช้สิทธิ UCEP Plus ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน มีประชาชนเจ็บป่วยเข้าสู่ระบบบริการ 383,258 ราย เข้าเกณฑ์ UCEP Plus 81,304 รายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนไม่เข้าเกณฑ์ 301,954 ราย โดยมาจากสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2 แสนราย ประกันสังคม 1.4 แสนราย ข้าราชการ 4 หมื่นราย และอื่นๆ 3 พันราย อย่างไรก็ตาม ย้ำว่าแม้การระบาดจะไม่รุนแรงมากเหมือนเมื่อก่อน แต่ยังมีโอกาสติดเชื้อได้ การป้องกันยังสำคัญ โดยขอให้ใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะคนจำนวนมาก หากเจ็บป่วยโควิดอาการสีเขียว ไม่ต้องรักษาหรือรักษาใน รพ.พื้นที่ใกล้บ้านตามสิทธิ