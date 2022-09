โครงการ S2S ส่งพลังใจ สร้างพลังไทยเข้าใจคนพิการ’ เปิดตัวสารคดี 3 ตอน ที่สร้างจากเรื่องจริงของคนพิการ พร้อมเพลงประกอบ ต่อยอดสู่คอนเสิร์ตรวมศิลปิน

วันนี้ (21 ก.ย) เมื่อเวลา 13.00 น. มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร แถลงข่าวโครงการ S2S ส่งพลังใจ สร้างพลังไทยเข้าใจคนพิการ ดำเนินการผลิตสารคดี เพลง และมิวสิกวิดีโอ นำเสนอเรื่องราวของคนพิการที่มีประวัติและผลงานที่เป็นต้นแบบให้กับคนในสังคม เป็นสื่อสร้างสรรค์นำเสนอเรื่องราวเชิงบวก เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความพิการ คนพิการ รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจให้แก่คนในสังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน (Inclusive Society) ณ ห้องการ์เด้น 4 ชั้น 5 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานครโดยครั้งนี้ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการผลิตสารคดีคนพิการต้นแบบทั้งหมด 3 ตอน ซึ่งเป็นเรื่องราวของคนพิการ 3 คน ที่แต่ละคนนั้นมีความโดดเด่น และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้รับชมได้ ประกอบด้วยตอนที่ 1 เป็นเรื่องราวของ นางสาวบุญธิดา ชินวงษ์ หรือ ฝ้าย คนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ปัจจุบันเป็น Beauty Blogger ที่เป็นที่รู้จักมากมายในชื่อ “ฝ้าย ใช้เท้าแต่งหน้าตอนที่ 2 เป็นเรื่องราวของ นางสาวลดาภรณ์ สันติชัยกมลกุล หรือ มาย คนพิการทางการได้ยิน ปัจจุบันเป็นพนักงานในเครือเซ็นทรัล ประธานชมรมเยาวชนคนหูหนวก ผู้มีจิตอาสาคอยให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่คนหูหนวกที่มีปัญหาอุปสรรคในการใช้ชีวิต มีแรงบันดาลใจหาวิธีสื่อสารกับทุกคน โดยคิดว่าความพิการไม่ใช่ข้อจำกัดและตอนที่ 3 เป็นเรื่องราวของ นางสาวอรวรรณ ฉิมแป้น หรือ ชมพู่ คนพิการทางสมอง นักวิ่งทีมชาติไทย เจ้าของ 3 เหรียญทอง จากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซียนอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยังได้ผลิตบทเพลงประกอบเรื่องราวของคนพิการต้นแบบแต่ละคน โดยมีนักร้องนักดนตรีตาบอด จากกลุ่มศิลปิน S2S เป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลง รวมถึงผู้อยู่เบื้องหลัง ทั้งการประพันธ์เนื้อร้อง ทำนอง เรียบเรียงเสียงประสาน Mixing Mastering ครบทุกกระบวนการ ยังดำเนินการโดยคนตาบอดทั้งหมดอีกด้วย ประกอบไปด้วย 3 บทเพลง ได้แก่ เพลงความฝันยังหายใจ, เพลงเพราะโลกใบนี้มีคนอย่างเธอ และเพลงหัวใจไม่ยอมแพ้ ซึ่งสามารถติดตามชมได้ทาง แฟนเพจเฟซบุ๊ค S2S Space และยูทูปช่อง S2S Spaceทั้งนี้ คุณสถาพร นิยมทอง รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด ได้กล่าวถึง ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ S2S ส่งพลังใจ สร้างพลังไทยเข้าใจคนพิการ ว่าในทุกสังคมประกอบด้วยสมาชิกที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งทางสภาพร่างกาย สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ เข้าใจ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข คนพิการก็เป็นสมาชิกกลุ่มหนึ่งในสังคม ซึ่งมักจะถูกมองว่ามีชีวิตที่ลำบาก น่าสงสาร ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลอยู่เสมอ แต่นั่นอาจเป็นเพราะการสื่อสารจากคนบางกลุ่ม ที่ตั้งใจนำเสนอให้เห็นเฉพาะมุมที่น่าสงสาร เพื่อนำไปเป็นประโยชน์แห่งการรับบริจาคในสังคมยุคเวทนานิยม แต่ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น มีคนพิการจำนวนมากที่สามารถใช้ชีวิตในสังคมเช่นคนทั่วไป ปรับเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นพลังในการดำเนินชีวิต ซึ่งเรื่องราวเชิงบวกเหล่านี้ จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจที่ดีให้แก่คนทั่วไปในสังคม ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน จนบางครั้งอาจเกิดความท้อแท้ สิ้นหวัง นำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่คาดคิดได้ ดังนั้นทางมูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การผลิตและนำเสนอสารคดีจากเรื่องราวเชิงบวกของคนพิการ จะสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความพิการและคนพิการ รวมทั้งสามารถเป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจที่ดีให้แก่คนทั่วไปในสังคมได้สำหรับมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด เป็นองค์กรเอกชนการกุศลที่ดำเนินภารกิจในการส่งเสริมพัฒนา และยกระดับอาชีพทางดนตรีสำหรับคนตาบอดอยู่เสมอ จึงก่อให้เกิดแรงผลักดันเพื่อให้คนตาบอดได้มีพื้นที่โชว์ศักยภาพร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียง โดยบทเพลงเพราะๆ จากโครงการในวันนี้ นำไปสู่กิจกรรมคอนเสิร์ต “S2S ส่งพลังใจ สร้างพลังไทยเข้าใจคนพิการ” ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้ ณ ศูนย์เยาวชนลุมพินี สวนลุมพินี โดยศิลปินหลักเป็นวงดนตรีจาก S2S และนักร้องจากโครงการจากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars: S2S) อีก 7 คน ได้แก่ กนกวรรณ วันจันทร์ (นุ่น S2S), ธิดา เมืองแก้ว (ดาด้า S2S), พัชราภา พุ่มมูล (เข็ม S2S), สุชานาถ มาลทอง (ฝน S2S), พัทธนันท์ อรุณวิจิตรสกุล (พั้น พัทธนันท์), นพพร แพรม่วง (ต่อ S2S) และธนภูมิ ภักตรา อีกทั้งยังมีศิลปินรับเชิญที่มีชื่อเสียงอีก 5 ท่าน ได้แก่ วิด ไฮเปอร์, สปาย The Golden Song, โฟกัส กิติคุณ AF12, ออฟ ศุภณัฐ, ป่าน ปานชีวา นอกจากนี้บนเวทียังมีการแสดงของน้องๆ ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การสัมภาษณ์มุมมองของคนพิการต้นแบบกับการอยู่ร่วมในสังคม การเปิดตัวเพลงสร้างแรงบันดาลใจในโครงการนี้ และผลงานอื่นๆ ของกลุ่มศิลปิน S2S ตลอดระยเวลา 3 ชั่วโมงเต็มอีกด้วย