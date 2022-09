กทม. ผนึกกำลัง OCEAN LIFE ไทยสมุทร ปลูกต้นไม้เติมเต็มปอดในเมืองใหญ่

(13 ก.ย. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ หรือ OCEAN LIFE PLANT WITH LOVE ของ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยร่วมกันปลูกต้นพลองเหมือด และต้นกาฬพฤกษ์ ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย“การปลูกต้นไม้เป็นเรื่องสำคัญ ขอบคุณไทยสมุทรประกันชีวิต ที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ฝนตกเกิดจากภาวะโลกร้อน จะเห็นได้ว่าฝนตกในพื้นที่กทม. ค่าเฉลี่ย 20 ปี ปริมาณฝน 320 มม. แต่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ปริมาณฝนที่ตกไปแล้ว 340 มม. นี่ขนาดยังไม่ถึงครึ่งเดือน ฝนตกมากขึ้น ตกเป็นหย่อม ๆ ในบางพื้นที่ ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากภาวะโลกร้อน เพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้จึงเป็นเรื่องสำคัญ จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เมืองเย็นขึ้นด้วย เมื่อก่อนพูดถึงเรื่องการปลูกต้นไม้ล้านต้น ก็มีแต่คนหัวเราะ แต่ตอนนี้มีคนมาร่วมกับเราแล้วถึง 1,600,000 ต้น ผ่านไปแล้ว 3 เดือนกว่า ปลูกต้นไม้ไปแล้วประมาณ 120,000 ต้น เมื่อปลูกไปแล้วก็อย่าลืมมาดูแลรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกไว้บ้าง นอกจากนี้กทม.ยังมีโครงการถนนสวยในพื้นที่เขตฯ อยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแล ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ใช้งบประมาณ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กทม.ทำเองอาจไม่ประสบความสำเร็จ เราต้องช่วยกัน อย่างเช่นต้นไม้ใหญ่ที่เราเห็นกันอยู่นี้ ก็มาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่เราปลูกไว้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ถ้าวันนี้เราไม่เริ่มปลูกต้นไม้ ลูกหลานเราก็จะไม่มีต้นไม้แน่นอน” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวคุณนุสรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) กล่าวด้วยว่า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ตระหนักดีว่าโลกกำลังเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ รอบด้าน รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สร้างผลกระทบมากขึ้น โดยได้ประกาศนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable with Love รักคือพลังสร้างความยั่งยืน และได้ Kick Off กิจกรรมแรกอย่างเป็นทางการ ด้วยโครงการ OCEAN LIFE Plant with Love ร่วมปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้ใช้ความรักเป็นแกนหลักในการดำเนิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงภาวะวิกฤตทำให้คุณค่าของความรักเด่นชัด จนตกผลึกเป็นคำว่า LOVE MINDSET ประกอบด้วยรัก 3 ด้าน คือ รักสุขภาพ Love Your Health สุขภาพดี พร้อมรับมือกับโรคภัย รักการออมและวางแผนการเงิน Love Your Wealth วางแผนการเงินดี มีเงินสำรอง พร้อมรับมือกับทุกวิกฤต รักโลกและสังคม Love the World สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ทั้งหมดนี้เพื่อสนับสนุนการใช้ความรักเป็นพลังดำเนินชีวิตของคนไทยให้พร้อมเผชิญหน้าโลกวิถีใหม่ สามารถรับมือและก้าวผ่านวิกฤตได้ทั้งในวันนี้และอนาคตสำหรับโครงการปลูกต้นไม้ หรือ OCEAN LIFE PLANT WITH LOVE ในวันนี้มีคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต สำนักสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม