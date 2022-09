ร.ร.นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) เผย นักเรียนในระดับชั้น Year 11, 12 และ 13 ทำคะแนนสอบ IGCSE, AS และ A Level ยอดเยี่ยม!

• นักเรียน Year 11 คว้าเกรด A*-A ในการสอบ IGCSE ได้ในสัดส่วนถึง 51%• นักเรียน Year 12 ทำผลสอบ AS Level ได้เกรด A ถึง 44%• นักเรียนในชั้น Year 10 หลายคนเข้าสอบ IGCSE Mathematics ล่วงหน้าหนึ่งปี โดย 80% ได้ A*นายจอห์น รอล์ฟ (John Rolfe) อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) กล่าวว่า“นักเรียนที่เข้าสอบยังคงรักษาผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมของโรงเรียนเราต่อไปแม้สองปีที่ผ่านมาจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากก็ตาม นักเรียนหลายคนมีคะแนนสอบดีเด่นเทียบเท่ากับที่ต่าง ๆ ทั่วโลก แม้แต่นักเรียนที่ไม่ได้คะแนนสูงสุดก็ยังมีความก้าวหน้าอย่างมาก ณ ช่วงเวลาที่อยู่ที่โรงเรียน ซึ่งน่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง“ความสำเร็จในวิชาภาษาอังกฤษช่วยส่งผลให้นักเรียนทำคะแนนได้ดีในการสอบทุกวิชา พิสูจน์ได้จากการสอบครั้งนี้ นักเรียนชั้น Year 11 ทุกคนเข้าสอบ First Language English โดย 50% ได้เกรด A*- A, 95% ได้เกรด A*- B และทุกคนสอบผ่าน 100%Year 11ผลสอบ IGCSE 51% A* – Aนักเรียนที่มีคะแนนโดดเด่นได้แก่:• Leo ได้ A* 8 วิชา และ A 1 วิชา ในการสอบ IGCSE เช่นเดียวกับได้เกรด A ใน AS Mathematics• Murfin ได้ A* 8 วิชา และ A 1 วิชา ในการสอบ IGCSE เช่นเดียวกับได้เกรด A ใน AS Mathematics• Ghan ได้ A* 7 วิชา และ A 2 วิชา ในการสอบ IGCSEนักเรียนชั้น Year 12ผลสอบ AS Level 44% ได้เกรด A ซึ่งเป็นเกรดสูงสุดในการสอบนี้สำหรับนักเรียนทีทำคะแนนได้อย่างโดดเด่น ได้แก่:• Jie Hua ได้ A 4 วิชา ในการสอบ AS Level และ A* ในการสอบ A Level Mathematics• Rainna ได้ A 4 วิชา ในการสอบ AS Level และ A* ในการสอบ A Level Mathematics• Beck ได้ A 4 วิชา ในการสอบ AS Level และ A ในการสอบ A Level Mathematics• Stephie ได้ A 4 วิชา และ B 1 วิชา ในการสอบ AS Level• Mik ได้ A 4 วิชา ในการสอบ AS Levelนักเรียนชั้น Year 13 สามารถทำผลสอบ A Level ที่ยอดเยี่ยมเช่นกันด้วยคะแนน 34% A* และ 40% A*- Aนักเรียนที่สร้างความโดดเด่น ได้แก่:• Mickey ได้ A* 4 วิชา ในการสอบ A Level• Mook S. ได้ A* 4 วิชา ในการสอบ A Level• Mok ได้ A* 3 วิชา และ A 1 วิชา ในการสอบ A Level• Cartoon ได้ A* 3 วิชา และ A 1 วิชา ในการสอบ A Level• Por ได้ A* 3 วิชา และ A วิชา ในการสอบ A Levelนักเรียนในชั้น Year 10 หลายคนเข้าสอบ IGCSE Mathematics ล่วงหน้าหนึ่งปี โดย 80% ได้ A* และสอบผ่านทั้ง 100% Baibua มีผลสอบอันน่าทึ่ง ด้วยผลสอบ 100% ทุกข้อสอบของเธอเช่นเดียวกันกับนักเรียนชั้น Year 11 และ 12 ซึ่งเข้าสอบ AS และ A Level ล่วงหน้าผลการสอบ AS Level Mathematics ของนักเรียนชั้น Year 11: 50% ได้ A และทั้ง 100% ได้เกรด A-Bผลการสอบ A Level Mathematics ของนักเรียนชั้น Year 12: 33% ได้ A*, 67% ได้ A*- A และ ทั้ง 100% A*- Bข้อมูลเพิ่มเติม: https://bit.ly/3RsgbV3 ติดต่อ Line@ https://lin.ee/3mj6FaB Email: info@sis.eduMobile Phone: +66 (0) 81 904 0994, +66 (0) 84 676 0616Tel: 02-5130270-1