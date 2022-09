ทีเซลส์ จัดงาน "Bio Asia Pacific 2022" หนุนงานวิจัย "การแพทย์-สุขภาพ" เชิงพาณิชย์

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ตอกย้ำให้เห็นว่างานวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตของมนุษย์ หลากหลายงานวิจัยได้ถูกนำมาพัฒนาทั้งเพื่อการป้องกัน การรักษา ไปจนถึงการฟื้นฟู เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและความเสียหายทางเศรษฐกิจ และเราได้เห็นถึงความร่วมมือครั้งสำคัญของนานาประเทศ ในการแบ่งปันองค์ความรู้ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยจากห้องทดลอง ให้สามารถนำมาใช้งานได้จริง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นแล้ว ความร่วมมือดังกล่าว ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพก้าวขึ้นมามีบทบาทในหลากหลายมิติ ทั้งด้านคุณภาพชีวิต และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยง การดำเนินงานทางด้านชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านการแพทย์และสุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และมองไปถึงโอกาสในอนาคต จึงได้ร่วมกับ VNU Asia Pacific พร้อมด้วยเครือข่าย องค์กร หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ จัดงาน Bio Asia Pacific 2022 ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลักดันให้ผลงานวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพได้ออกจากห้องแลปสู่การใช้งานจริง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายของระบบสุขภาพและโรคอุบัติใหม่ในอนาคต ตลอดจนต่อยอดสู่การเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศการจัดงาน Bio Asia Pacific 2022 ในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายนนี้ ทั้งในรูปแบบ On-Site ณ ฮอลล์ 102 ไบเทค บางนา และในรูปแบบ Online บนแพลตฟอร์ม https://bioasiapacific.com/ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการและการประชุมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญของไทยและนานาชาติกับหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น Lesson Learned from COVID-19:Innovations for the Next Pandemic,Thailand Medical Technology Landscape,2022 Thailand Life Sciences Industry Updates, MedTech Trends to Watch in 2022, Kick-Off ความร่วมมือ TCELS & LIVE FINCORP (LiVE platform), Synthetic Biology: Biotechnology for Future of Thai Bio Industries, Taiwan-Thailand Pharma CDMO Business Seminar, Regulatory Sciences กับการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์ เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงความร่วมมือทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัยเพื่อเข้าสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ อาทิ Pitch & Partner และ Company Presentations การเปิดพื้นที่นำเสนอแนวคิดและแผนงานธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนางานวิจัยออกสู่ตลาด, กิจกรรม One-on-One Partnering การแสวงหาความร่วมมือในหลากหลายมิติเพื่อต่อยอดสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ และการลงนาม MOU ระหว่างองค์กรชั้นนำเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของงานวิจัยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดงาน Bio Asia Pacific 2022 ในครั้งนี้ ได้จัดร่วมกับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมกับงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2022 งานแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้การจัดงานครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพได้อย่างครบวงจรพบกับพลังแห่งความร่วมมือด้านการแพทย์และสุขภาพครั้งสำคัญของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก้าวสู่ความท้าทายและโอกาสอันไร้ขีดจำกัดของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในงาน Bio Asia Pacific 2022 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน ศกนี้ ที่ ฮอลล์ 102 ไบเทค บางนา และบนแพลตฟอร์มออนไลน์ https://bioasiapacific.com/ รับชมวิดีโอการจัดงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=R2Ijv0A0MBk