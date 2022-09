โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ฉลองผลสอบคะแนน A Level ประจำปี 2565

โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้สร้างผลงานโดดเด่นอีกครั้งกับคะแนน A Level ที่ยอดเยี่ยมกับผลลัพธ์กว่า 90% ได้เกรด A*- B ในหลากหลายวิชา เช่น วิชาศิลปะ ชีววิทยา วรรณคดีอังกฤษ ภูมิศาสตร์ ดนตรี ฟิสิกส์ และเทคโนโลยีการออกแบบ นักเรียน Year 13 ทุกคนสอบได้เกรด A* หรือ A ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่เนื่องจากเป็นปีแรกที่จัดให้มีการสอบเต็มรูปแบบโดยรวมแล้ว นักเรียน Year 13 ของโรงเรียนฯ ทุกคนได้เกรด A อย่างน้อยหนึ่งวิชาขึ้นไป ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งของโรงเรียนฯ ในสาขาวิชาต่าง ๆ และยังได้เข้าศึกษาในคณะที่หลากหลายของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่งจากความสำเร็จทั้งหมด Yunus สามารถสอบได้ A ทั้งหมด 3 วิชา และจะไปศึกษาต่อที่ฮ่องกงทางด้านนโยบายสาธารณะ ในขณะที่ Dharma สามารถสอบได้ A ทั้งหมด 3 วิชา และจะไปศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์ ที่ Loughborough University ส่วน Gem สามารถสอบได้ A* ทั้งหมด 2 วิชา และ A ทั้งหมด 1 วิชา และจะไปศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ที่ University of Reading และ Pear สามารถสอบได้ A ทั้งหมด 3 วิชา กำลังเลือกเรียนระหว่างคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ King's College ประเทศอังกฤษ Perth สามารถสอบได้ A ทั้งหมด 3 วิชา และจะไปศึกษาต่อที่คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยมหิดลปีนี้ยังคงเป็นปีที่โดดเด่นสำหรับโรงเรียน โดยเฉพาะ Charlotte เป็นคนแรกที่ได้เข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี ที่สถาบันชั้นนำของสหราชอาณาจักร ในขณะที่ Dian ได้ไปเรียนคณะ Digital Media สาขา Animation Production ที่วิทยาลัย Art Center College of Design รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนของเราได้รับข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่ม the UK’s prestigious Russell Group universities และนักเรียนอีกห้าคนจะเข้าศึกษาต่อในสถาบันของกลุ่มนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนผลคะแนนของนักเรียนได้ตอกย้ำคุณภาพการสอนของ โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำของประเทศ ด้วยการจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้อง และวิธีการสอนที่ยอดเยี่ยมด้วยหลักสูตรจากสหราชอาณาจักร ได้สร้างผลงานที่ดีสู่สากลอีกครั้งMr. Nick Gallop, Head Master ได้กล่าวถึงความสำเร็จของผลสอบ A level ในปีนี้ว่า ‘ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนี้สะท้อนให้เห็นถึงการพยายามอย่างหนักและความมุ่งมั่นของนักเรียนอย่างมาก การได้รับการสนับสนุนจากครูยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ไม่ใช่แค่ความสำเร็จทางวิชาการที่โดดเด่นเท่านั้น นักเรียนยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนรุ่นน้องต่อไป ผมหวังว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในภายภาคหน้า และสร้างผลงานที่ดีต่อไปในมหาวิทยาลัยที่ตนเลือกเรียนทั่วโลก'Mrs. Carly Barber, Head of Senior school ได้กล่าวว่า ‘เราภูมิใจในความพยายามของทั้งนักเรียนและครูที่คอยสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมนี้ ผลสอบเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในความกระตือรือร้น ที่จะเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตข้างหน้า อย่างไรก็ตาม เราขออวยพรให้พวกเขาโชคดีในอนาคตและเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนต่อไป’’Mr. Dale Whitehead, Head of Sixth Form ได้กล่าวว่า ‘ผมตื่นเต้นกับผลคะแนนของนักเรียน พวกเขาได้พิสูจน์ถึงความพยายามอย่างหนักและทุ่มเทอย่างมาก ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีในหลายๆ ด้าน นักเรียนได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและและมุ่งมั่นที่จะทำเกรดที่ดี ขออวยพรให้นักเรียนโชคดีสำหรับอนาคตและขอแสดงความยินดีกับพวกเขาในครั้งนี้ ผมภูมิใจในตัวนักเรียนที่ได้ผลสอบอันยอดเยี่ยมในปีนี้’สำหรับผลสอบ IGCSE ในปีนี้ 90% ได้เกรด A*-B โดย 48% เป็นเกรด A*นักเรียนที่ควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษได้แก่ Sanya, Preme และ Khanin ที่ได้เกรด A* ทั้งหมด 10 วิชาที่ลงสอบทั้งหมด และเป็นที่น่ายินดีที่นักเรียนได้คะแนน 88% ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ได้เกรด A หรือ A*ผลการสอบได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ด้วยคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ผนวกกับชื่อเสียงและหลักสูตรการสอนจากโรงเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ ที่ยังคงมาตรฐานไว้ได้อย่างดีเยี่ยมแถมยังเป็นโรงเรียนสหศึกษาอันดับหนึ่งของอังกฤษโดยหนังสือ The Times ได้ระบุไว้ว่า โรงเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ เป็นโรงเรียนชั้นนำในอังกฤษที่มีผลพิสูจน์จากความสำเร็จของการสอบของนักเรียนMs. Louisa Angus, Deputy Head of Senior School and section leader for Years 7 to 11 กล่าวถึงผลการสอบ IGCSE ว่า "นักเรียนชั้นปีที่ 11 ของเราสร้างความประทับใจให้กับเราครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความทุ่มเทในการเรียนและรู้จักปรับตัว นักเรียนจึงสมควรได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในวันนี้”โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ กำลังจะเปิดให้ทุนการศึกษา ในระดับ A Level ในวัน "A Level Scholarship Day" สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 16 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 13:45 น. นอกจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกเรียน A Level ทั้ง 21 วิชา ที่ทางโรงเรียนมี และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเรียน Sixth Form แล้วนักเรียนยังมีโอกาสในการสอบชิงทุนการศึกษาจากทางโรงเรียนฯ อีกด้วยสนใจเข้าร่วมงาน คลิก: https://forms.gle/w12AoQCQSZcY39rs5 ติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับเข้าชมโรงเรียน: admissions@brightoncollege.ac.thโทร: +66 (2) 300 9600หรือ: +66 (0) 890 09111เป็นเพื่อนในไลน์ Line@brightoncollegebkk