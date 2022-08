สธ.ขอ "หมอชนบท" หยุดปั่นป่วน ปมโยกย้ายซี 10 ยันรอบคอบ เป็นธรรมแล้ว

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีแพทย์ชนบทโจมตีการโยกย้ายข้าราชการ สธ.ไม่เป็นธรรม ว่า ผู้บริหารและข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระทรวงพิจารณาดีแล้ว การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น บนพื้นฐานของความเหมาะสมชอบธรรม เป็นเรื่องต้อง PUT THE RIGHT MAN ON THE RIGHT JOB และเป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน สิ่งสำคัญที่สุด เราทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ทุกคนที่ทำงานเข้าใจดี ทุกๆ ตำแหน่งหน้าที่มีความสำคัญและมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ตรวจราชการ ที่จะทำหน้าที่ในความรับผิดชอบให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชน"ทุกตำแหน่งมีคุณค่า ผมเชื่อว่า ทุกท่านก็คิดเช่นนี้ ขอขอบคุณที่เป็นห่วง อย่างไรก็ตาม ขอให้รอดูผลของการทำงานดีกว่า ซึ่งที่ผ่านมา มาตรฐานการทำงานของ สธ.ดีมาก ระบบสุขภาพของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลก และนี่จะเป็นมาตรฐานที่คงอยู่สืบไป" นพ.รุ่งเรืองกล่าวนพ.รุ่งเรืองกล่าวว่า เราเลือกและตัดสินใจกันมาอย่างละเอียด และเรากำลังจะสานต่อประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยคนที่ถูกต้อง เหมาะสม ท่านที่อยู่ในตำแหน่งเดิม หรือไปตำแหน่งใหม่ทุกตำแหน่ง ท่านก็จะทำงานอย่างเต็มที่ ขออย่าเพิ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับคนที่ตั้งใจทำงาน หากคิดว่า มีปัญหา มีความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม ใช้อำนาจมิชอบ สามารถส่งเรื่อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบได้