กทม.จัดกิจกรรม “BKK เรนเจอร์ รวมพลังเด็กเปลี่ยนเมือง” ตลอดเดือนกันยายนนี้ สร้างการมีส่วนร่วม ความรู้สึกถูกโอบกอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมเดินไปด้วยกัน

“เมืองที่ประชากรไม่รู้สึกเป็นเจ้าของเมือง ไม่รู้สึกมีส่วนร่วมกับเมือง อนาคตเมืองนั้นเดินยาก เราต้องทำให้เด็กและเยาวชนเขารู้สึกว่าเราโอบกอดเขาแล้วเดินไปด้วยกัน นี่คือสิ่งสำคัญของอนาคตของเมือง เพราะพลังของคนรุ่นใหม่มี และสามารถเปลี่ยนเมืองได้” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงภายหลังการประชุมความร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดงานเดือนกันยายน เทศกาลเดือนเด็กและเยาวชน “BKK เรนเจอร์ รวมพลังเด็กเปลี่ยนเมือง” วันนี้ (29 ส.ค. 65) โดยมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เด็กและเยาวชนคือสิ่งสำคัญที่สุดของเมือง เพราะเราต้องส่งต่อเมืองให้เด็กเหล่านี้ ถามว่าทำอย่างไรให้การส่งต่อเป็นไปอย่างดี คือ ต้องให้เขามีส่วนร่วมในการคิดถึงอนาคตเมืองด้วย ไม่ใช่ว่าเราคิดของเราเองแล้วจึงส่งให้เขา ถ้าเกิดทำให้เขารู้สึกว่าเมืองนี้ฟังเขา เมืองนี้เขามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีปัญหาอะไรเขาก็มีส่วนในการช่วยหาคำตอบแล้วก็เดินไปด้วยกัน ก็จะเป็นการเมืองที่จะก้าวต่อไป และมีคำตอบอย่างไม่มีรอยต่อในรุ่นต่อรุ่นผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาเด็กรู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยฟัง กิจกรรมก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เขา ทั้งที่จริง ๆ แล้ว กรุงเทพฯ มีสิ่งดี ๆ เยอะ มีพิพิธภัณฑ์ดี ๆ หลายแห่ง เราไม่แพ้ต่างประเทศ แต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้รวบรวม ไม่ได้ให้โอกาส ไม่ได้พาเด็ก ๆ ไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญ เด็กเป็นวัยที่มีพลัง มีคำตอบหลาย ๆ อย่างให้เมืองที่เราก็นึกไม่ถึงเหมือนกัน การสนับสนุนกิจกรรมให้เด็กเป็นเรื่องสำคัญ เขาจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาเมืองนี้ต่อไป ลงทุนกับอะไรก็ไม่มีความหมายเท่ากับการลงทุนกับเด็ก เพราะเป็นการลงทุนที่ไม่ได้ใช้เงินเยอะ แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาล ที่ผ่านมาเราไปลงทุนกับวัตถุเยอะ เช่น โครงสร้าง รถไฟฟ้า จนเราลืมเรื่องเด็ก ทั้งที่เด็กนั้นสำคัญ สำหรับธีมกิจกรรมเดือนนี้ คือ ต้องสนุก โดยสนุกในหลายมิติ เข้าใจเด็ก รวมถึงมีเนื้อหาหลากหลาย อะไรที่ดีต้องขยายต่อ ต้องสเกล (ขยายผล) ต่อไปได้ เป็นโมเดลที่ทำซ้ำได้ สานต่อได้ ไม่ใช่จัดครั้งเดียวจบด้าน รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแถลงข่าวเทศกาลเดือนกันยายน เทศกาลเดือนเด็กและเยาวชน จริง ๆ เรามีเทศกาลตลอดปี ที่จัดมาแล้ว ได้แก่ Pride Month กรุงเทพกลางแปลง บางกอกวิทยา และเดือนนี้มีชื่อว่า “BKK เรนเจอร์ รวมพลังเด็กเปลี่ยนเมือง” ไอเดียคือ อยากให้เด็กลุกขึ้นมารวมพลังกันเป็นเรนเจอร์ เหมือนอเวนเจอร์ในกรุงเทพฯ มาเสนอนโยบาย มาออกกำลังกาย มาปล่อยพลังสร้างสรรค์ให้เมืองมีชีวิตกันขณะนี้มีประมาณ 20 เครือข่าย มาจัดกิจกรรมกัน เป็นกิจกรรมรูปแบบ workshop กิจกรรมสายสนุกและได้ความรู้ กิจกรรมที่เป็นทักษะเฉพาะ เช่น เทคโนโลยี มีเวทีดนตรี free play เกี่ยวกับศิลปะ โดยจะมีกิจกรรมทุก ๆ สัปดาห์ของเดือนกันยายน รวมถึงยังมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ด้วยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นพื้นที่แรก ๆ ที่นำเรื่องการพัฒนาเมืองกับความตั้งใจที่บริสุทธิ์ของเด็กมารวมกัน เป็นการเปิดพื้นที่ และทำให้คนในเมืองเปิดใจ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่วิ่งเล่น พื้นที่แสดงความเห็นว่ากรุงเทพฯ จะดีขึ้นมายังไง ถือเป็นก้าวแรกของการมีส่วนร่วมและจะขยายต่อ ๆ ไปทั้งนี้ กิจกรรมจะมีในทุกเสาร์-อาทิตย์ ได้แก่● เสาร์ที่ 3 ก.ย. 65* เวลา 10.00 - 16.00 น. กิจกรรม BKK เรนเจอร์ จัดที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)● อาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 65* เวลา 10.00 - 16.00 น. กิจกรรม Young Creative Mind #10 จัดที่จัดที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)* เวลา 13.00 - 20.00 น. กิจกรรม BKK เรนเจอร์ จัดที่ศูนย์เยาวชนดอนเมือง● เสาร์ที่ 10 ก.ย. 65* เวลา 13.00 - 20.00 น. กิจกรรม BKK เรนเจอร์ จัดที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย* เวลา 10.00 - 16.30 น. กิจกรรม SPY x Money ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตพระนคร* เวลา 09.30 - 16.00 น. กิจกรรม Saturday School BIG DAY จัดที่สามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน● อาทิตย์ที่ 11 ก.ย. 65* เวลา 10.00 - 16.30 น. กิจกรรม SPY x Money ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตพระนคร* เวลา 13.00 - 20.00 น. กิจกรรม BKK เรนเจอร์ จัดที่ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน● เสาร์ที่ 17 ก.ย. 65* เวลา 10.00 - 16.00 น. กิจกรรม BKK เรนเจอร์ จัดที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 ทุ่งครุ* เวลา 09.00 - 17.00 น. กิจกรรม Forest of Play by PLANTOYS จัดที่ Forest of Play (สาทร ซอย 1) เขตบางรัก* เวลา 13.00 - 20.00 น. กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ by สสส. จัดที่สยามสแควร์ BLOCK I● อาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 65* เวลา 13.00 - 20.00 น. กิจกรรม BKK เรนเจอร์ จัดที่ศูนย์เยาวชนคลองสามวา● เสาร์ที่ 24 ก.ย. 65* เวลา 13.00 - 20.00 น. กิจกรรม BKK เรนเจอร์ จัดที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง* เวลา 09.00 - 17.00 น. กิจกรรม Forest of Play by PLANTOYS จัดที่ Forest of Play (สาทร ซอย 1) เขตบางรัก● อาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 65* เวลา 13.00 - 20.00 น. กิจกรรม BKK เรนเจอร์ จัดที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง● ตลอดเดือนก.ย.* SCIENCE SQUARE by อพวช. จัดที่เดอะ สตรีทรัชดา* สื่อเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม by อพวช. จัดที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กทม. ทั้ง 34 แห่งนอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว x why i why x CROSSs x บางกอกกำลังดี กำลังต้องการความช่วยเหลือจากเหล่าน้อง ๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 25 ปี มาร่วมบอกเล่าปัญหาสารพัดสารพันเรื่องในเมืองหลวง พร้อมแชร์ความคิดอ่านหรือไอเดียที่อยากให้แก้ไขว่าให้กรุงเทพดีขึ้นYoungไง ซึ่งทุกไอเดียจะถูกนำไปเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบเนื้อหาสำหรับมหกรรมครั้งสำคัญของเยาวชนแห่งกรุงเทพมหานครในชื่อ “กรุงเทพฯ มหานครของเด็กและเยาวชน” ประจำปี พ.ศ. 2565 เปิดรับทุกไอเดียตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ก.ย. 65 โดยสามารถคลิกทำแบบสำรวจได้ที่ https://bit.ly/DreamBKK2022สำหรับภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดเทศกาลเดือนเด็กและเยาวชน “BKK เรนเจอร์ รวมพลังเด็กเปลี่ยนเมือง” ขณะนี้ประกอบด้วย● กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว● มูลนิธิวายไอวาย (why i why Foundation)● มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation)● สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)● สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU)● PLANTOYS (แปลนทอยส์)● ธนาคารแห่งประเทศไทย● องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)● CROSSs● คลองเตยดีจัง● บางกอกนี้ดีจัง● เยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง● มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก● สวนครูองุ่น - มูลนิธิกระจกเงา● กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)● มูลนิธิดวงประทีป● UNICEF● DTAC● FutureTales Lab (ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา)● สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.)● สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร