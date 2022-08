"เสี่ยหนู" ยัน "บิ๊กป้อม" แข็งแรงดี ใครเป็นรักษาการนายกฯ ก็พร้อมทำงาน ไม่ให้มีสะดุด

จากกรณีการตั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรักษาการนายกฯ หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ หลายส่วนกังวลถึงความพร้อมด้านสุขภาพในการปฏิบัติหน้าที่ หลายฝ่ายจึงมองว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เคยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี น่าจะมีความเหมาะสมที่จะขึ้นมารักษาการนายกฯเมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ ว่า ไม่เกี่ยวกัน นี่เป็นเรื่องของการมอบหมายของนายกฯ ซึ่งท่านมอบมาตั้งแต่เข้ามาบริหารงานใหม่ๆ จัดลำดับรองนายกฯ ไว้กรณีนายกฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ก็มอบให้รอง 1 2 3 4 รักษาการไปตามคำสั่ง มีคำสั่งชัดเจนอยู่ ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงไปแล้ว"ท่านป้อมก็ยังแข็งแรงดี The Show Must Go On ประเทศต้องมีรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินตลอดเวลา ตอนนี้ในส่วนของพล.อ.ประยุทธ์ก็ยังเป้นนายกฯ อยู่ แต่หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาล ก็เท่ากับว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในช่วงนี้ แต่คำสั่งที่สั่งการไว้เป็นประกาศในฐานะนายกฯ ก็ยังมีผลอยู่ ไม่เป็นไรทุกคนทำงานให้ความร่วมมือ" นายอนุทินกล่าวนายอนุทินกล่าวว่า ใครจะเป็นรักษาการหรืออะไรก็แล้วแต่ เป็นไปตามกฎหมายและคำสั่ง ในส่วนของผมเองทั้งกระทรวงสาธารณสุข คมนาคม ท่องเที่ยวฯ ก็ยังเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่ มีเรื่องอะไรที่ต้องขอรับการเห็นชอบพิจารณาจาก ครม.ยังเซ็นเข้าไป ครม. ผูเป็นรักษาการนายกฯ ก็สามารถพิจารณาอนุมัติบรรจุวาระได้ ทุกอย่างไม่มีปัญหา เดินหน้าต่อได้ ไม่มีอะไรสะดุด ประเทศสะดุดไม่ได้ผู้สื่อข่าวถามถึงว่า นายอนุทิน พร้อมเป็นนายกฯ หรือไม่ นายอนุทิน ยิ้มและบอก ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้ว