ชวนดู 5 นิทรรศการน่าเรียนรู้ในงาน “มหกรรมวิทย์ฯ’ 65” พร้อมร่วมงานเสวนาทางวิทยาศาสตร์ .

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิดศิลปะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน เต็มอิ่มกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี รวมถึงเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศกับนานาชาติ ตื่นตาตื่นใจกับนิทรรศการที่น่าสนใจและหาชมไม่ได้ที่ไหนนอกจากในงานโดย (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า อยากสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ เยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์ และสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสนุกที่เด็กๆ ชื่นชอบ ต้องไป “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565” การจัดแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หลากหลายมิติที่ใหญ่ที่สุดของปี ภายใต้แนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (Art – Science –Innovation for Sustainable Society) เรียนรู้ไปกับ 4 นิทรรศการวิทยาศาสตร์ไฮไลต์ภายในงาน พร้อมจัดเต็มกิจกรรมสนุกสนานมากมายเริ่มต้นกับนิทรรศการวิทยาศาสตร์แรกที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion) นำเสนอและจัดแสดงพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีคุณูประการต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาของประเทศและยังมีนิทรรศการอีกมากมาย อาทิ แก้วเปลี่ยนโลก (Through the Looking Glass) บอกเล่าเรื่อง “แก้ว” ในทุกมิติทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นิทรรศการลอดช่อง ส่องถ้ำ (Cave and Karst) เพราะทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลก สำหรับ นิทรรศการวิทย์ คิด เพื่อ คุณ (Basic Science for All) ชวนทุกคนเรียนรู้และทำความเข้าใจพื้นฐานธรรมชาติของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ที่ต่อยอดสู่นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมเรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์พื้นฐานไบโอเทคเทคโนโลยีและนาโนเทคโนโลยีที่นำไปต่อยอดเพื่อการผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีเสวนาวิชาการเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมพัฒนานิทรรศการและกิจกรรมสาธารณะ ถ่ายทอดฐานความคิดและการปฏิบัติ เพื่อให้สาธารณชนเรียนรู้สาระทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์ใหม่ ๆ ของสังคม ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ เสวนา “แก้วบำบัดกาย แก้วบำบัดใจ” เสวนา Matata lab Tale-Bot Pro หุ่นยนต์จิ๋วแต่ความสามารถไม่จิ๋ว สำหรับบุคคล ทุกเพศทุกวัย ที่สนใจเรียนรู้การ Coding แบบ Unplugged ผ่านการเล่นและทำกิจกรรมแบบ Hands-on ด้วยชุดสื่อการเรียนรู้ Matatalab Tale-Bot Pro เป็นต้นสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ได้ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดขึ้น ณ อาคาร 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565 และงาน NST Fair Science Carnival Bangkok จัดขึ้นที่สามย่านมิตรทาวน์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandnstfair.com หรือ Facebook: NSTFair Thailand (www.facebook.com/nstfairTH)