“ผศ.ดร.ดำรงพันธ์” รองอธิการบดี มรภ.นครศรีธรรมราชเผย U2T for BCG จังหวัดตรัง ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างน้อย 54 รายการ เตรียมพัฒนาเข้าสู่ระบบ U2T Market places

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.ผศ.ดร.ดำรงพันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.)นครศรีธรรมราช ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ จ.ตรัง ในความรับผิดชอบของ มรภ.นครศรีธรรมราช ว่า โครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ จ.ตรัง แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก โครงการ U2T เฟสที่ 1 ระยะเวลา 11 เดือน ในพื้นที่ 4 ตำบล 2 อำเภอ ได้แก่ ต.ห้วยยอด ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด ต.ห้วยนาง และ ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง เกิดการจ้างงาน จำนวน 80 คน เป็น บัณฑิตจบใหม่ 40 ราย ประชาชนในพื้นที่ 20 ราย และ นักศึกษาจำนวน 20 ราย“ผลการดำเนินการโครงการ U2T เฟสที่ 1 มีหลายกิจกรรมที่มีผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจและสังคม อาทิ อ.ห้วยยอด มีการยกระดับผลิตภัณฑ์เกาหยุก หมูย่างสู่ของดีห้วยยอดโดยออกแบบแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการกว่า 10 ราย การถ่ายทอดองค์ความรู้ลูกปัดมโนราห์ กระเป๋าสานในกลุ่มผู้สูงอายุ กระหรี่ปั๊ปฟื้นฟูของอร่อยห้วยยอด มีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาทต่อเดือน ทำคู่มือกิจกรรมท่องเที่ยว(E-Book) “กิน ชม ไหว้” ยกระดับการท่อเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น ส่วนที่ ต.ห้วยนาง อ.รัชฏา มีการยกระดับสินค้าชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ New OTOP และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้า New OTOP ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์และลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ 80 เปอร์เซ็นต์ มีการใช้สินค้าเชิงเกษตรอินทรีย์เพื่มากขึ้นและลดการใช้สารเคมี เป็นต้น” ผศ.ดร.ดำรงพันธ์ กล่าวและว่าขณะที่ระยะที่สอง โครงการ U2T for BCG หรือ โครงการในเฟสที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน ก.ค.-ก.ย. 2565 จำนวน 27 ตำบล มีตำบลใหม่ 23 ตำบล ตำบลเดิม 4 ตำบล ครอบคลุม 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ห้วยยออด และ อ.รัษฎา จ.ตรัง เกิดการจ้างงาน 262 คน เป็น บัณฑิตจบใหม่ 131 คน ประชาชนว่างงานในพื้นที่ 131 คน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงานในช่วงเดือนที่ 2 โดยดำเนินการเขียนโครงการ และ แผนธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างน้อย 54 ราย การ อาทิ ไตปลาแห้ง/บาติก/เครื่องแกงตำมือ/ปลาเค็มกางมุ้ง/กล้วยกวน/น้ำพริกถ้ำเล/ข้าวพื้นเมือง/ลูกบีบยางพาราเพื่อสุขภาพ/ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า/สบู่ถั่วงอก/กล้วยเส้นปรุงรส (บานาน่าฟิน)/ผ้ามัดย้อมธรรมชาติ/กล้วยฉาบ/กระเป๋าสานพลาสติก/ยาหนม/งานถัก/ผ้าถุงปักลายลูกปัด/ตะกร้าสานจากเชือกป่าน/ปลาส้ม/ทุเรียนกวน/กาแฟคั่ว เป็นต้น ซึ่งจะต่อยอดยกผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว เข้าสู่ระบบ U2T Market places ของ อว. ต่อไป นอกจากนี้ยังดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลรายตำบลขนาดใหญ่ หรือ Thailand Community Data (TCD) ฐานข้อมูลทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมพร้อมจะนำมาใช้ในการพัฒนารายพื้นที่ด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ (BCG) จำนวนกว่า 27 ฐานข้อมูลหรือตำบล