“ชัชชาติ” หารือร่วม “ทูตเนเธอร์แลนด์” ถกแผนร่วมเคลียร์น้ำท่วม-ขยะ แนะเปลี่ยนมาใช้รถพลังไฟฟ้า

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย หารือความร่วมมือการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้รถขนาดใหญ่ปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น(9 ส.ค.65) เวลา 13.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายแร็มโก ฟัน ไวน์คาร์เดิน (H.E. Mr. Remco van Wijngaarden) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวหลังเข้ารับตำแหน่งและแนะนำโครงการ “Orange Green Days” แสวงหาความร่วมมือในด้านการจัดการขยะ การออกแบบเพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการบูรณาการโครงการเพื่อเมืองที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมี รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบกุญแจเมืองจำลองและพวงมาลัยผ้าขาวม้าเป็นของที่ระลึกอีกด้วยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือถึงความร่วมมือที่กำลังดำเนินการและในอนาคตระหว่างกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เช่น การจัดการน้ำท่วม และการสัญจรโดยรถจักรยาน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงเรือจัดเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะปลดระวางเร็ว ๆ นี้ พร้อมกล่าวถึงโครงการ “Orange Green Days 2022” ที่จัดขึ้นในเดือนกันยายน 2565 เพื่อรณรงค์ในการจัดการขยะ โดยพิธีเปิดจะมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับขยะจากศิลปินระดับโลก และกล่าวถึงกิจกรรมการปั่นจักรยานงานกิจกรรม 16 วันรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สถานเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์ก องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานกองทุนประชากรแห่งประชาชาติ โดยจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ขอความสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครในการส่งเสริมให้รถขนาดใหญ่ปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยกับกรุงเทพมหานคร มีกำหนดการจัดกิจกรรม เพื่อร่วมกันสร้างเมืองหยุ่นตัว (Resilient City) หรือ (Orange Green Days for co-creating a resilient city) ระหว่างวันที่ 7 – 17 กันยายน 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และผลกระทบของขยะต่อโลกของเรา โดยในปี 2565 ได้กำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรม (Kick-start) “Green Minds Walk the Talk” ณ สวนเบญจกิติ - สะพานเขียว - สวนลุมพินี – สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ฯ ในวันที่ 7 ก.ย.65 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เศรษฐกิจหมุนเวียน : สาธิตโมเดลการออกแบบ CIRCO (Circular Economy Session: CIRCO Circular Design Demo Workshop) ณ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ฯ ในวันที่ 8 ก.ย.65 3. เวทีเสวนาเรื่องน้ำระหว่างไทย-เนเธอร์แลนด์ : บทบาทของระบบการจัดการน้ำในการออกแบบเพื่อสร้างเมืองหยุ่นตัว (TH-NL Water Dialogue : The roles of water systems in urban resilience design) ณ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ฯ ในวันที่ 12 ก.ย.65 (ช่วงเช้า) 4. พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “Wasteland” โดยนายคาดีร์ ฟาน โลเฮาส์เซิน (Mr. Kadir van Lohuizen) ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ในวันที่ 12 ก.ย. 65 (ช่วงเย็น) 5. การบรรยาย : วิกฤตสภาพภูมิอากาศผ่านเลนส์ (Climate crisis through the lens) โดยนายคาดีร์ ฟาน โลเฮาส์เซิน (Mr. Kadir van Lohuizen) ในวันที่ 13 ก.ย. 65 6. กิจกรรม Greening the Future เนื่องในวัน World Cleanup Day 2022 ณ สนามหญ้าหน้าสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ในวันที่ 15 ก.ย. 65 และ 7. กิจกรรม Orange Cleanup Day 2022 ณ แม่น้ำ/คลองในกรุงเทพฯ ในวันที่ 17 ก.ย. 65