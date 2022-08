กทม.ร่วมกิจกรรม​ Tech & The City : "Future of Space & Robotics on Earth" เรื่องของเทคโนโลยีอวกาศและหุ่นยนต์​ หนึ่งในเทศกาล"บางกอกวิทยา"

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. เวลา​ 18.00 น.​ : นายศานนท์​ หวังสร้างบุญ​ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ ร่วมกิจกรรม​ Tech & The City : "Future of Space & Robotics on Earth" by Global Startup Hub BKK ณ Townhall S อาคารเพกาซัส​ ชั้น​ 7 True Digital Park เขตพระโขนงเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งวิทยาศาสตร์ งาน Tech & The City หัวข้อ : "Future of Space & Robotics on Earth" เป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรม “บางกอกวิทยา” เทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็น 1 ใน 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร" สำหรับงานนี้เป็นวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์และอวกาศ​ โดย NIA เป็นผู้จัดงาน​ซึ่งจะมีการพูดคุยกับผู้ประกอบการซึ่งได้ร่วมงานกับทางNASA​ มาเป็นวิทยากร 2 ท่าน​ ท่านหนึ่งทำงานด้าน​ Space อีกท่านทำงานด้าน Robot ซึ่งเป็นงานระดับโลก ทาง NIA อยากจะส่งเสริมคนที่อยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเอง​หรือนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านนี้​ให้มาร่วมกิจกรรม โดยกทม.เองมีหน้าที่ส่งเสริมคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งในวันนี้ก็เป็นรูปแบบวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์และอวกาศ​ เชื่อว่าอุตสาหกรรมด้านอวกาศจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการส่งเสริมจากทางภาครัฐ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องมีการลงทุนสูง ซึ่งกทม.ยินดีมากที่ได้ร่วมงานนี้​ จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจมาร่วมงานนี้ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมาย​ นอกจากนี้ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เทศกาลบางกอกวิทยายังเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ทุกคนตื่นตา ตื่นใจ กับการทดลองแสนสนุก ที่จะมาเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของทุกคน​ โดยสามารถติดตามข่าวสาร ของบางกอกวิทยา ได้จากเพจ กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์​ https://www.facebook.com/prbangkok​ " รองฯ​ศานนท์​ เชิญชวนทุกคนร่วมเทศกาล​" บางกอกวิทยา"ทั้งนี้​ "บางกอกวิทยา" มุ่งเน้นเปิดพื้นที่เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็นเรื่องสนุก ใกล้ตัว แก่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ทาง กทม. โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น อพวช., สวทช., สมาคมไทยสตาร์ทอัพ, Techsauce, เครือข่ายสิ่งแวดล้อม, NIA, True Digital Park ร่วมจัดกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ทุกท่านได้เข้าร่วมสำหรับงาน Tech & The City หัวข้อ : "Future of Space & Robotics on Earth" ในครั้งนี้จัดขึ้นจากแนวคิดที่การแข่งขันในยุคของ The race to space #2 จากภาคเอกชน เรื่องของเทคโนโลยีอวกาศและหุ่นยนต์ไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องอวกาศหรือสำรวจดวงดาวเพียงเท่านั้น​ เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการสำรวจอวกาศและหุ่นยนต์นั้นสามารถนำมาปรับใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆบนโลกได้ทันที อาทิ​ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ตั้งใจนำมาใช้สำหรับดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากโลกออกไปเป็นแสน เป็นล้านกิโลเมตรจากโลก ซึ่ง​ Networking Hybrid event ครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไปที่ได้รับประโยชน์โดยตรงกับ The race to space #2 ซึ่งจะนำผู้ร่วมงานไปอัพเดตกับ 2 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญไทย จากอุตสาหกรรมอวกาศที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ผู้ซึ่งอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนาน และเป็นผู้ผลักดันสำคัญให้อุตสาหกรรมนี้ในประเทศมีโอกาสเติบโต เพื่อแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง​ อาทิ​ ดร.วเรศ จันทร์เจริญ - หัวหน้าทีม KEETA และ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์​ นายโพธิวัฒน์ งามขจรวิวัฒน์ - Co-Founder - Automa