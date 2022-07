สร้างแรงบันดาลใจสู่ YOUNG ANIMATORS

นับเป็นโอกาสดีของน้องๆเยาวชนไทย ที่ได้ร่วมเวิร์คช็อปแอนิเมชั่นดิจิทัลอย่างใกล้ชิดกับนิโคราล์ งาโรโป (NIKORA NGAROPO) นักสร้างแอนิเมชั่นชาวนิวซีแลนด์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีที่เคยทำงานกับ Weta Workshop บริษัทดังในภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลก เช่น Avatar, The Hobbit, Planet of the Apes, The BFG และอีกมากมาย ที่ทางสถานทูตนิวซีแลนด์ และหอการค้าไทย-นิวซีแลนด์ (New Zealand Thai Chamber of Commerce - NZTCC) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงทางศิลปะ วัฒนธรรมและการศึกษาของทั้งสองประเทศ เนื่องในปีใหม่ MATARIKI 2022 ของชาวเมารี ผ่านโครงการ YOUNG ANIMATORS เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนะนำเคล็ดลับให้เยาวชนไทยที่สนใจเรียนและทำงานในสายงานนี้ในการไปสู่อาชีพระดับโลกด้านดิจิตัล การทำหนังและอนิเมชั่นในนิวซีแลนด์โดยเมื่อเร็วๆ นี้อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครทูต สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Meet-Greet-Grasp Knowledge from World-class Animator Nikora ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยกล่าวเปิดงานว่า ในโอกาส Martariki ปีนี้ เป็นช่วงเวลาที่น่ายินดี สอดคล้องกับที่ทางรัฐบาลนิวซีแลนด์จะทำการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ โดยได้มีการจัดช่วงเวลาในการแบ่งปันความรู้ให้กับเยาวชนไทย ในสาขาที่น่าตื่นเต้นและเป็นที่สนใจของโลกบัจจุบันคือ อนิเมชั่น หนัง และเกมส์ ที่นิโคราล์ ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จของการศึกษาที่นิวซีแลนด์ทำให้คนที่เรียนมาด้านนี้ มีทักษะที่เหมาะความต้องการของโลก ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่หยุด และสามารถใช้ทักษะจนสำเร็จและมีชื่อเสียงได้ทำหนังระดับโลกในหลายๆ เรื่อง ในวันนี้ นิโคราล์ได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนไทยว่า ไม่ว่าใครก็สามารถไปสู่เส้นทางความสำเร็จแบบนิโคราล์ได้ถ้ามีความมุ่งมั่นพอประธานสภาหอการค้าไทยนิวซีแลนด์ เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจการจัดงานว่า อยากให้คนไทยรู้จักกับมาตาริกิ (MATARIKI) ปีใหม่ของชาวนิวซีแลนด์ จึงได้เชิญNIKORA ซึ่งเป็น ANIMATORS ที่มีประสบการณ์มากๆมาสร้างแรงบันดาลใจเป็น Pilot Project ปีแรกและหวังว่าจะมีการจัดในปีต่อๆไปNIKORA ได้นำเสนอ workshop ให้กับนักเรียนไทย ใน Children of the Forest ที่กาญจนบุรี, นักเรียนจาก ISB International School, และเปิดให้นักเรียนไทยทั่วไปเข้าร่วม Workshop และ เสวนาที่ Bangkok C-ASEAN, ที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน 2565 ใน workshop เป็นการสอนเทคนิคแอนิเมชั่นพื้นฐานให้นักเรียน เข้าใจและสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง โดยเริ่มจากการสร้างภาพนิ่งไปสู่ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเด็กๆ มีความสนุกสนานในการร่วมงาน และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนไทยไปสู่อาชีพในระดับโลกได้ในอนาคต โดยอธิบายถึงกระบวนการคิดการทำงานในสายงานนี้ และพูดถึงแรงกระตุ้นที่ทำให้นักเรียนอยากมาเรียนและทำงานในสายงานนี้ ว่าการที่ได้มี่โอกาสเดินทางไปทั่วโลก และผลตอบแทนที่สูงมาก ตัวอย่างเช่น นิโคราล์ ที่เริ่มต้นงานในสายงานนี้เมื่อ 20 ปีก่อนด้วยเงินเดือนกว่า 2 ล้านบาท เป็นข้อดีในการทำงานสายงานนี้ทั้งนี้อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น การทำภาพยนตร์ หรือสายงานที่เกี่ยวข้องเป็นงานที่ค่อนข้างทำงานหนัก แต่ด้วยการวางแผนที่ดี การให้ความสำคัญกับ Work Life Balance ของประเทศนิวซีแลนด์ ทำให้ชั่วโมงงานที่นิวซีแลนด์ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับที่อื่นคือ ประมาณ 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิโคราล์ ยังได้เปิดเผยถึงคุณสมบัติการเป็น Animators ที่ประสบความสำเร็จ คือ ต้องเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ทำงานหนัก สามารถเดินทางได้ รวมถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษถือว่าสำคัญในการสื่อสารเพื่องานด้านนี้ แต่ที่นิวซีแลนด์อย่าง Weta Workshop จะดูที่ความสามารถเป็นหลักมากกว่า ซึ่งนิโคราล์กล่าวว่าหลังจากที่ได้สอนและพูดคุยกับนักเรียนไทยทำให้เห็นว่านักเรียนไทยมีความคิดสร้างสรรมาก และประเทศไทยเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมและเรื่องราวที่นักเรียนสามารถนำไปถ่ายทอดอันจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ อย่างเช่นหนังเรื่อง Avatar ที่มีเรื่องราวจากชนเผ่าท้องถิ่นเมารี ทำให้มีเรื่องราวลึกซึ้งได้ใจผู้ชมทั่วโลกอย่างล้นหลามส่วนการไปเรียนด้านดิจิทัลแอนิเมชั่น การทำหนังหรือภาพยนตร์ที่นิวซีแลนด์ก็มีส่วนช่วย เนื่องจากมีอุตสาหกรรมรองรับ และนักเรียนเห็นตัวอย่างจริง เรียนเป็นแนวปฏิบัติ และเมื่อเรียนจบปริญญาตรี หรือ โท ยังจะสามารถทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ต่อถึงสามปีอีกด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันปรับเปลี่ยนไปเร็วมาก ซึ่งนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนสู่ทักษะในอนาคตตลอดเวลา จึงเหมาะในการศึกษาต่อในด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ดิจิตัล นิวซีแลนด์ได้รับเลือกเป็นที่หนึ่งในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษที่เตรียมทักษะนักเรียนสู่อนาคตได้ดีที่สุดในโลกจาก The Economist Intelligence Unit ถึงสามปีซ้อนจาก 2017-2019 เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความพร้อมของนิวซีแลนด์ในการที่เป็นแหล่งศึกษาชั้นนำของโลกในด้านนี้สำหรับน้องๆ ที่แข้าร่วม Workshop ในโครงการครั้งนี้ร่วมแชร์ประสบการณ์ เริ่มจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์อินเตอร์ สาขาผลิตสื่อนวัตกรรม กล่าว่า เป็นคนที่ชอบเรียนรู้เบื้องหลังในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในภาพยนตร์ การถ่ายภาพ แอนิเมชั่นฯลฯ การร่วมงานได้เรียนรู้และเห็นมุมมองของคนที่ทำงานสายด้านแอนิเมชั่น วิธีจัดการปัญหาต่างๆจากมหาลัยกรุงเทพอินเตอร์ กล่าวว่า Animator เป็นความฝันตั้งแต่เรียนอนุบาลครับ อยากสร้างโลกที่อยู่ในจินตนาการให้คนอื่นๆเห็นครับ ดีใจที่ได้เข้าร่วม Workshop กับ NIKORA ได้เรียนรู้เรื่อง pipeline ของอนิเมชั่น และเคล็ดลับการเป็น Animator ที่ยอดเยี่ยม ผมอยากไปเรียนต่อสายงานนี้ที่นิวซีแลนด์ อยากสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และเปิดโลกกว้างให้มากขึ้น