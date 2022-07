“3 ธัช” กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลัน และ การแข่งขันที่สูงขึ้น การออบแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง กับการหนุนเสริมการพัฒนาของประเทศในทุกมิติ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุมร่วมระหว่าง คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) คณะกรรมการอํานวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้ามาช่วย สกสว.กำหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.) โดยการเชื่อมโยงการทำงานกับวิทยสถานคือและให้เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ ววน. หนุนเสริมการวิจัยและพัฒนาเริ่มจากวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (Thailand Academy of Social Sciences , Humanities and Arts –TASSHA) ทำหน้าที่ในการยกระดับการพัฒนาไปสู่อนาคตด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ให้มีทิศทางการพัฒนาสอดคล้องกับแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแทบทุกสรรพศาสตร์ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนของขั้วการเมืองโลกศ.(พิเศษ) ดร. เอนก กล่าวถึงความสำคัญของวิทยสถานสังคมศาสตร์ฯ ซึ่งมีการจัดตั้งและดำเนินการมาแล้ว 1 ปีต่อด้วยวิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย” (Thailand Academy of Sciences: TAS) หน่วยงานที่เป็นกลไกในการดึงศักยภาพของนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ มาช่วยในการคิดและขับเคลื่อนประเทศ หรือ Think Tank ซึ่งถือเป็นบทบาทที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้และสามารถที่จะเชิญชวน ชี้ทิศ และให้แนวทางความคิดได้ หรือเรียกว่าเป็น Public Advocacy ในเชิงนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นเชิงทัศนคติสาธารณะ (Public Attitudes) ซึ่งต้องอาศัยคนที่มีความรู้ และความน่าเชื่อถือ มาถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติได้เล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทยและนักวิทยาศาสตร์ไทย ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ว่าคนไทยก็มีความสามารถในการทำเรื่องยาก ๆ ได้ นอกจากนี้ “ธัชวิทย์” ยังเสมือนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ New Generation เพื่อให้เห็นว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น สามารถนำมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศได้สุดท้ายวิทยสถานใหม่ล่าสุด ที่รัฐมนตรีกระทรวง อว. เปิดเผยถึงแนวคิดของการจัดตั้งองค์กรใหม่ที่สร้างองค์ความรู้เชิงพื้นที่ (area based knowledge) ทำหน้าที่วิจัย ให้ความรู้เกี่ยวกับเชิงพื้นที่ แต่ไม่ได้ตัดขาดจากศาสตร์และศิลป์ ที่สามารถนำมาใช้ต่อยอดการพัฒนาของประเทศอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ดี กลไกการทำงานทั้งนี้ จะช่วยเชื่อมโยงให้เกิดการปฏิรูปของระบบ ววน.ในส่วนนี้ของการกำหนดการพัฒนาแบบองค์รวมกล่าวว่า การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบ ววน. อย่างมีเอกภาพ ทั้งในส่วนของการกำหนดหัวข้อทิศทางการวิจัย การบริหารจัดการงบประมาณทางด้านการวิจัย ที่จะเข้าไปสนับสนุนการดำเนินงาน และการขับเคลื่อน ววน. ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ เช่น การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนากำลังคน และวิธีการกำหนดความสำคัญของสาขาที่ต้องการขับเคลื่อน อาทิ ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ให้เห็นพลังอำนาจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศ และจะทำอย่างไรที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทยหันมาสนใจ และเข้าใจการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีประเด็นที่ท้าทายอยู่หลายอย่าง ทั้งในเชิงการแก้ปัญหาและในเชิงของโอกาส อาทิ การตั้งเป้าหมาย GHG Net Zero 2065 ที่ต้องอาศัยนวัตกรรม และฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ในการไปสู่เป้าหมายรวมถึงการขับเคลื่อนประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยการทำนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ที่ถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของประเทศต่อไปขณะที่กล่าวว่า สกสว.พยายามมองความต้องการของประเทศในทุกระดับและทุกมิติ ทั้งการแก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ กรณีโควิด-19 งานวิจัยของไทยหลายส่วนสามารถดึงออกมาและตอบสนองเพื่อบรรเทาปัญหาได้ดีในระดับหนึ่ง ความสามารถในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ แต่สิ่งที่ถูกถามทุกครั้ง คือ ประชาชนได้อะไร ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงจากการวิจัยได้อย่างไรคำถามที่ไม่อาจตอบได้ทันท่วงที เพราะงานวิจัยในบางเรื่องไม่อาจเสร็จสิ้นในช่วง 1-2 ปี ดังนั้นการที่จะทำให้สังคมเข้าใจถึงการจะส่งมอบผลการวิจัยที่มีผลกระทบกับประเทศ จำเป็นต้องหาวิธีหรือแนวทางให้นักวิจัย หน่วยงานรับทุน และหน่วยบริหารจัดการทุน กว่า 170 หน่วยงาน ได้มองเห็นภาพรวมของความต้องการเชิงเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศด้วย ววน. ซึ่งจะต้องหารือกับนักวิจัย หน่วยงานรับทุน และหน่วยบริหารจัดการทุน เพื่อให้เห็นเป้าหมายร่วมกันทั้งห่วงโซ่ของผลลัพธ์ (Chain of Outcome) เช่น การสร้างความเข้มแข็ง และทำงานร่วมกับหน่วยงาน ววน. เกิดการขับเคลื่อนองค์ความรู้ และจุดคานงัดในระบบ ววน. ของประเทศต่อไป