ผู้ว่าฯ ชัชชาติ แวะเที่ยวงาน “บางกอก กำลังดี...ที่ฝั่ง ธน” ชมกิจกรรมสร้างสรรค์และรับฟังดนตรีที่สวนบางขุนนนท์

“กทม.มีนโยบายทำพื้นที่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และจะทำเต็มที่ทุกอย่างเพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับเด็กและเยาวชน เราทำเมืองวันนี้ไม่ได้ทำเพื่อเรา แต่เพื่อเด็กรุ่นใหม่ตัวเล็ก ๆ ที่เขาจะเป็นเจ้าของเมืองต่อไปในอนาคต” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในงาน “บางกอก กำลังดี...ที่ฝั่งธน” ณ สวนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย โดยมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และประชาชนที่มาเที่ยวงาน ร่วมรับฟังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ในอนาคตการศึกษาอาจไม่สำคัญเท่ากับการเรียนรู้ เพราะการศึกษาคือการเรียนตามหลักสูตร แต่โลกเปลี่ยนไปเร็วมาก เด็กและเยาวชนจึงต้องเรียนรู้ให้เป็น เพราะการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคต ซึ่งต่อไปกทม.จะเปิดพื้นที่โรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วย โดยในวันจันทร์ - ศุกร์ เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษา ส่วนในวันเสาร์ - อาทิตย์ เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ สำหรับสวนบางขุนนนท์แห่งนี้ เจ้าของพื้นที่คือประชาชน กทม.มีหน้าที่แค่ดูแล เพราะฉะนั้นจะต้องเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนได้ใช้ ทั้งนี้ ในการพัฒนาเมืองจะต้องทำงานประสานกันเหมือนกับเกลียวเชือก ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประการ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และชุมชน ซึ่งเราอาจมีบางอย่างแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันก็มีเยอะ ฉะนั้น ให้ดูที่สิ่งที่เหมือนกัน อย่าไปดูที่ข้อแตกต่าง แล้วนำจุดร่วมมาเป็นหลักในการทำงาน และต้องให้คนในชุมชนมาเป็นส่วนร่วมด้วย จึงจะได้ผลงานที่ตอบโจทย์ พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกัน ก็จะทำเมืองให้ดีขึ้นได้"บางกอก กำลังดี...ที่ฝั่งธน" เป็นงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต เครือข่ายฝั่งธน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เครือข่ายคนไร้บ้าน Penguin Homeless: The Homeless Story ชุมชนในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่กิจกรรม พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง รวมถึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้งในวันนี้ (10 ก.ค. 65) ได้มีการจัดงานตั้งแต่เวลา 15.00 - 20.00 น. ณ สวนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มุมเล่นอิสระ รักการอ่าน เพ้นท์หน้า กระดานดำ หุ่นมือจากผ้า แมลงแขนงไผ่ เพ้นท์กระเป๋าผ้า ประดิษฐ์ของชำร่วย อาหารจากชุมชนบางกอกน้อย ลานต้นไม้จากศูนย์คนไร้บ้าน และยังมีเวทีกิจกรรมอีก 2 เวที ได้แก่ เวทีวัฒนธรรม และเวทีหลักโดยเวทีวัฒนธรรม มีกิจกรรมเชิดสิงโต รำโทน เรื่องเล่าฝั่งธน การแสดงรำ การแสดงกลองยาว การแสดงเต้น มายากลคนหน้าขาว มายากลผู้สูงอายุ ดนตรีไทยอังกะลุง และนิทานใบไม้ส่วนเวทีหลัก มีกิจกรรมดังนี้ การแสดงวงดนตรีเยาวชน จากศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย โดยทีทีบี การแสดงดนตรีจาก บิว The Voice และผองเพื่อน การนำเสนอแนวคิดพื้นที่สร้างสรรค์มีชีวิตจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และผู้ว่าฯ ชัชชาติ การแสดงดนตรีจากศิลปินค่าย Me Records และ Home Run Music ได้แก่ Playground / ที Jetset'er / RubyTan / Cincin และปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีจาก เล็ก Greasy Cafeสำหรับผู้ที่พลาดในวันนี้ จะมีการจัดงาน “บางกอก กำลังดี” อีก 3 ครั้ง ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 17 ก.ค. 65 เวลา 15.00 - 20.00 น. ณ สวนบางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 65 เวลา 15.00 - 20.00 น. ณ สวนทวีวนารมณ์ เขตทวีวัฒนา และวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 65 เวลา 07.00 - 20.30 น. หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) ซึ่งตั้งอยู่ในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร โดยสามารถติดตามกิจกรรมได้ที่ เฟซบุ๊ก บางกอก กำลังดี www.facebook.com/BKKGamLangDee