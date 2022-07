Kick off แล้ว 1,000 ต้น สื่อมวลชนขนทัพรับคำท้า ลงแปลงปลูกกับผู้ว่าฯ ชัชชาติ

“เราเห็นต้นไม้ที่เห็นสูงพวกนี้ คือคนในอดีตปลูกทั้งนั้น เมื่อสิบปีก่อน ยี่สิบปีก่อน ถ้าเราไม่ทำวันนี้ อนาคตก็ไม่มีต้นไม้ให้ลูกให้หลานเรา ที่จะให้ร่มเงา ที่จะกรองฝุ่น ที่จะดูดซับก๊าซเรือนกระจก ก็เป็นนิมิตหมายอันดี และเป็นโครงการระยะยาว ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนจาก 30 สำนักข่าว ที่มาร่วมปลูกต้นไม้ในวันนี้” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม Kick off ผู้ว่าฯ ท้าสื่อ ปลูกต้นไม้ล้านต้นสำหรับกิจกรรม “Kick off ผู้ว่าฯ ท้าสื่อ ปลูกต้นไม้ล้านต้น” ในวันนี้ (10 ก.ค. 65) เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมพลังคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตบางบอน ทีมนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครจากสำนักและสำนักงานเขต พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักข่าว สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เขตบางบอน (สวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ)ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น ในช่วงแรกอาจจะมีคนคิดว่าทำไม่ได้จริง แต่เพียง 1 เดือนผ่านไป หลายคนก็เปลี่ยนความคิด เพราะไม่ใช่เพียงกทม.เป็นผู้ปลูก แต่เป็นความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนในกรุงเทพฯ ซึ่งโครงการปลูกต้นไม้ไม่ใช่โครงการระยะสั้น แต่เป็นโครงการระยะยาว วันนี้ก็มีสื่อมวลชนหลายสำนักยินดีมาร่วมกัน ซึ่งเรื่องจำนวนไม่ใช่สำคัญ ที่สำคัญคือการมีส่วนร่วม การปลูกฝังจิตสำนึกของการดูแลเมือง การร่วมมือกันทำเมืองให้ดีขึ้น นี่คือมิติที่สำคัญที่อยากจะส่งต่อออกไป เพราะกรุงเทพมีสิ่งดี ๆ สิ่งที่สวยงามอีกเยอะ เพียงแค่เราช้าลงสักนิดหนึ่ง มองสิ่งดี ๆ สิ่งสวยงามรอบตัวเรา และมีสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ ก็จะสร้างพลังบวกให้กับเมือง เราจะเปลี่ยนเมืองได้หากเราร่วมมือร่วมใจกัน แค่ปลูกคนละต้น ให้เราได้โตไปพร้อมกับต้นไม้ ก็จะทำให้เมืองเราดีขึ้นแล้วสำหรับนโยบาย “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” ได้มีการเชิญชวนภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การปลูกต้นไม้ล้านต้นร่วมกับกรุงเทพมหานคร ซึ่ง “สื่อมวลชน” คืออีกหนึ่งกลุ่มที่เห็นถึงประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้เมืองหลวง จึงได้ร่วมแสดงความจำนง “รับคำท้า” ของผู้ว่าฯ ชัชชาติ กันอย่างล้นหลาม โดยขณะนี้มีสื่อมวลชนแจ้งความประสงค์ร่วมปลูกต้นไม้กับกทม.แล้ว 19,090 ต้น ดังนี้ Thai PBS 1,000 ต้น / ช่อง 3 1,000 ต้น / Voice TV 1,390 ต้น / เดลินิวส์ 1,000 ต้น / บ้านและสวน 1,000 ต้น / THE STANDARD 5,000 ต้น / WORKPOINT GROUP 1,500 ต้น / Nation Group 2,200 ต้น / sanook.com (สนุกดอทคอม) 1,000 ต้น / The Reporters 1,000 ต้น / ไทยรัฐ 3,000 ต้น โดยต้นไม้ที่สำนักข่าวต่าง ๆ แสดงความประสงค์ร่วมบริจาค จะทยอยปลูกจนครบในช่วงระยะเวลา 4 ปีในส่วนของกิจกรรม “Kick off ผู้ว่าฯ ท้าสื่อ ปลูกต้นไม้ล้านต้น” ในวันนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ที่มีหมุดหมายสำคัญเพื่อแสดงพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของกรุงเทพมหานครและพี่น้องสื่อมวลชนกว่า 300 ชีวิต ที่ทุ่มเทสรรพกำลัง แรงกายและแรงใจร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น ประกอบด้วยต้นกล้า 11 ชนิด ได้แก่ ต้นประดู่ป่า ต้นประดู่ ต้นอินทนิลน้ำ ต้นตะเคียนทอง ต้นมะค่าโมง ต้นพะยูง ต้นแคนา ต้นยางนา ต้นพยอม ต้นมะฮอกกานี และต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ ในพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เขตบางบอน (สวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ) ซึ่งเป็นสวนขนาดใหญ่แห่งเดียวของเขตบางบอน มีพื้นที่ 100 ไร่ อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล โดยนอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีต้นไม้ร่มรื่นแล้ว ยังเป็นสถานที่ออกกำลังกาย มีสนามกีฬา สนามเด็กเล่น แหล่งเรียนรู้ตามวิถีธรรมชาติ อีกทั้งยังมีแก้มลิง การบำบัดน้ำตามธรรมชาติ การทำเกษตร และสวนสุขภาพโดยในวันนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปลูกต้นแคนา ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง มีความสูงของต้นประมาณ 10-20 เมตร ทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี เหมือนดั่งผู้ว่าฯ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือความแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ตามความเชื่อของคนไทย หากปลูกต้นแคนาไว้หน้าบ้าน จะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต จะมีผู้คอยอุปถัมภ์ค้ำชูเพราะคำว่า แค หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ หากทำมาค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยทั้งนี้ นโยบาย “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” มีเป้าประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกเพื่อลดฝุ่นและมลพิษ 2. ปลูกให้เกิดร่มเงาในการใช้ชีวิต 3. ปลูกเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศเมือง 4. ปลูกให้ชุมชนมีรายได้ สนับสนุนชุมชนเกษตรกรรมในกรุงเทพฯ และ 5. ปลูกให้คนและต้นไม้โตไปพร้อม ๆ กัน โดยกำหนดจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ทุกวันอาทิตย์ ให้วันอาทิตย์เป็นวันปลูกต้นไม้กรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันมีผู้แสดงความจำนงร่วมปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานครแล้วมากกว่า 1 ล้าน 3 แสนต้น ภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือนนอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทำแดชบอร์ด “ศูนย์รายงานการปลูกต้นไม้” ทางเว็บไซต์ www.bkk1milliontrees.com สำหรับติดตามผลการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น แผนที่แสดงจุดและจำนวนต้นไม้ที่ได้ปลูกไปแล้ว และรายงานการปลูกต้นไม้ ซึ่งประกอบด้วย ต้นไม้ทั้งหมดที่ปลูกแล้ว ยอดจองปลูกต้นไม้ ประเภทต้นไม้ที่ปลูกไปแล้ว (ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย) รวมถึงมีช่องทางแจ้งความประสงค์ร่วมโครงการของหน่วยงานและภาคเอกชน ส่วนช่องทางการร่วมโครงการสำหรับประชาชน อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเปิดให้ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเร็ว ๆ นี้ โดยจะมีการเพิ่มปฏิทินกิจกรรมการปลูกต้นไม้ล่วงหน้า 2 เดือน (8 สัปดาห์) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาดูตารางกิจกรรมและแสดงความประสงค์ขอร่วมกิจกรรมได้ต่อไป