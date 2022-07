ผู้ว่าฯ ชัชชาติ แสดงความยินดี นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ รับเครื่องราชฯ จากรัฐบาลญี่ปุ่น

วันนี้ (6 ก.ค.) ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ซ.สุขุมวิท 3 เขตวัฒนา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon” ประจำฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2564 ให้แก่นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปและอดีตรองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ญี่ปุ่น ในฐานะเป็นผู้อุทิศตนเพื่อเด็กด้อยโอกาสและยังส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวอวยพรนางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะและชื่นชมการทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน และขออวยพรให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามสืบไป