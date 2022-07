เช็กโปรแกรมหนัง "กรุงเทพกลางแปลง" เรื่องอะไร? ฉายที่ไหน? ตลอด 4 สุดสัปดาห์ในเดือนก.ค.

เปิดโปรแกรมภาพยนตร์ในกิจกรรม "กรุงเทพกลางแปลง" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย หอภาพยนตร์ Thai Film Archive สมาคมหนังกลางแปลง และ Better Bangkok จัดขึ้นเพื่อจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงกว่า 25 เรื่อง ตลอดเดือนกรกฎาคม รวม 10 สถานที่ในกรุงเทพฯ และขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมซึมซับบรรยากาศหนังกลางแปลงในเมืองกรุงฯ กระตุ้นให้อาชีพหนังกลางแปลงกลับมามีชีวิต ฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ให้กลับมาคึกคัก นำเสน่ห์หนังกลางแปลงมาฉายให้ทุกคนได้รับชมสำหรับสถานที่ฉายหนัง 4 สุดสัปดาห์ ตลอดเดือนกรกฎาคมมีดังนี้• 7 ก.ค. 2499 อันธพาลครองเมือง (2540)• 8 ก.ค. เวลาในขวดแก้ว (2534)• 9 ก.ค. แพรดำ (2504)• 7 ก.ค. รถไฟฟ้ามาหานะเธอ (2552)• 8 ก.ค. 36 (2555)• 9 ก.ค. แม่นาคพระโขนง (2502)• 14 ก.ค. RRR (2565)• 15 ก.ค. มนต์รักทรานซิสเตอร์ (2544)• 16 ก.ค. บุญชูผู้น่ารัก (2531)• 14 ก.ค. 4Kings (2564)• 15 ก.ค. Portrait of a Lady on Fire (2562)• 16 ก.ค. สวรรค์มืด (2501)• 21 ก.ค. หมานคร (2547)• 22 ก.ค. อนธการ (2558)• 23 ก.ค. Wheel of Fortune and Fantasy (2564)• 21 ก.ค. Fast and Furious (2552)• 22 ก.ค. ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ (2547)• 23 ก.ค. เพื่อนสนิท (2548)• 28 ก.ค. รักแห่งสยาม (2550)• 29 ก.ค. Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย (2549)• 30 ก.ค. สยามสแควร์ (2527)• 28 ก.ค. คู่กรรม (2556)• 29 ก.ค. พี่นาค (2562)• 30 ก.ค. มือปืน (2526)• 31 ก.ค. School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน (2563)• 31 ก.ค. One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอ (2564)