“ดร.ดนุช” ผช.รมต.อว.ลั่นพร้อมลงพื้นที่ไปทำงานร่วมกับทีม อว.และพี่น้องประชาชนในแต่ละตำบลในโครงการ U2T for BCG ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผช.รมต.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) กล่าวในการเปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมาเป็นวันสำคัญและนับไปอีก 3 เดือนจากนี้ ตนและทีม อว.จะลงพื้นที่ไปทำงานร่วมกับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนที่ลงไปทำงานกับชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลใน 7,435 ตำบล ที่ผ่านมาในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป ตนได้ลงพื้นที่ไปไม่ต่ำกว่า 100 ตำบลและในโครงการ U2T for BCG ครั้งนี้ เราจะร่วมมือกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราทำประโยชน์ได้มากกว่าการสร้างบัณฑิต สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ เพราะเราจะลงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ โดยใช้ความรู้ที่เรามี บัณฑิตที่เราสร้างร่วมกับพี่น้องในแต่ละตำบล“ โครงการ U2T for BCG มีความท้าทายความสามารถของเรา คือเราต้องทำให้เร็วทำให้ดีและทำทั้งประเทศ ทำให้เร็วคือเราต้องทำภายในระยะเวลา 3 เดือน ทำให้ดีคือเราต้องทำให้พี่น้องแต่ละตำบลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่สำคัญ เราจะทำทุกตำบลในประเทศไทย 7,435 ตำบล ด้วยความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องในทุกตำบลอย่างเป็นรูปธรรม แน่นอน ผมรู้ว่าไม่ง่าย ไม่มีอะไรง่ายในระยะเวลา 3 เดือนกับการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก แต่ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่างานครั้งนี้ไม่ยากเกินกำลังความสามารถของประชาคมชาวอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่จะทำงานร่วมกับพี่น้องในทุกตำบล อว. จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะสนับสนุนให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน” ดร.ดนุช กล่าวและว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุน อว. เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาของชาติบ้านเมือง ดังนั้น มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนจะร่วมมือกันลงสู่ตำบล เพื่อแสดงพลังอย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมเพียงกันในระยะเวลา 3 เดือนจากนี้