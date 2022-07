รพ. สังกัดกทม. เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิด “โมเดอร์นา” เข็มกระตุ้น ฟรี

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. แฟเพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนประชาชนอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่จำกัดสัญชาติ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 "โมเดอร์นา"(Moderna) ทั้งแบบวอล์กอิน (walk in) และจองผ่านแอปพลิเคชัน ที่โรงพยาบาลสังกัด กทม. 7 แห่ง ได้ทันทีตารางให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)โรงพยาบาลกลาง (Walk in)ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. ชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ให้บริการวันจันทร์-พฤหัสบดี (Walk in) เวลา 08.00 - 14.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด ห้องหัตถการชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินีและวันศุกร์ (Walk in / QueQ) เวลา 08.00 - 14.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด เรือนวัคซีน อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (Walk in)ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น. ที่ห้องทำแผลฉีดยาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (Walk in)ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ที่คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ อาคารอายุบวรโรงพยาบาลสิรินธร (Walk in / QueQ)ให้บริการวันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. ที่ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (Walk in)ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ที่ คลินิกวัคซีนโควิด ห้องตรวจ 1 แผนกผู้ป่วยอายุรกรรม อาคาร OPD ชั้น 2โรงพยาบาลคลองสามวา (Walk in / QueQ)ให้บริการวันพุธ-ศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. ที่อาคารผู้ป่วยนอก