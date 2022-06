“ชัชชาติ” ต้อนรับทูตรัสเซีย หารือแลกเปลี่ยน กระชับสัมพันธไมตรี จับมือร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม

(29 มิ.ย.65) เวลา 11.30 น. : ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายเยฟกินี โทมิคิน (H.E. Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง และสร้างสัมพันธภาพส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ของความร่วมมือที่เป็นผลระหว่างเมืองหลวงทั้งสอง พร้อมมอบหนังสือแสดงความยินดีจากนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และกล่าวเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานเลี้ยงรับรองในวันที่ 4 ก.ค.65 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ 125 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหพันธรัฐรัสเซียอีกด้วย​ โดยมี นายอังเดร ดมีทรีเชนโก อัครราชทูตที่ปรึกษาและรองหัวหน้าคณะผู้แทน นายอังเดร มิไคลอฟ เลขานุการเอก นางสาวพรรณราย​ จริงจิตร​ ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ​ กรุงเทพมหานคร​ ร่วมพิธี ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบกุญแจเมืองจำลองและพวงมาลัยผ้าขาวม้าเป็นของที่ระลึกการหารือในวันนี้ได้หารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือต่าง ๆ ในอนาคตระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองพี่เมืองน้องในสหพันธรัฐรัสเซีย ได้แก่ กรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตลอดจนระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเน้นความร่วมมือและกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม ดนตรี และกีฬา รวมถึงการจัดนิทรรศการหรืองานแสดงเกี่ยวกับนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลและหุ่นยนต์ นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวเชิญชุมชนและนักธุรกิจชาวรัสเซียอยู่ในกรุงเทพมหานครร่วมการแลกเปลี่ยนความเห็นและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงเชิญให้สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนชาวรัสเซียร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เช่น งานแสดงดนตรีในสวน เทศกาลหนังกลางแปลงในเดือนกรกฎาคม เป็นต้นสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียนั้น ได้ถือเอาการเสด็จประพาสรัสเซียของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ระหว่างวันที่ 3-11 กรกฎาคม 2440) เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน โดยถือเอาวันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย ตรงกับวันที่ 3 กรกฎาคม 2440 อย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศได้ยุติความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่ปี 2460 เมื่อเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบบสังคมนิยม ซึ่งต่อมาทั้งสองประเทศได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกครั้งในปี 2482 โดยสหภาพโซเวียตได้ส่งเอกอัครราชทูตฯ คนแรกมาประจำการที่ประเทศไทยในปี 2489 และประเทศไทยได้ส่งเอกอัครราชทูตฯ คนแรกไปประจำการที่สหภาพโซเวียตในปี 2490 และเมื่อสหภาพโซเวียตได้ล่มสลายลงในปี 2534 สหพันธรัฐรัสเซียจึงเป็นผู้สืบสิทธิ์ของสหภาพโซเวียตทั้งหมดและถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียได้ดำเนินเรื่อยมาโดยไม่หยุดชะงักทั้งนี้ กรุงเทพมหานครและสหพันธรัฐรัสเซีย มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ครั้งแรก ในวันที่ 19 มิถุนายน 2540 ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยผู้ลงนามคือนายพิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายยูริ ลูชคอฟ นายกเทศมนตรีกรุงมอสโก มีรายละเอียดข้อตกลงว่าด้วยความสัมพันธ์ฉันมิตร (Protocol of Friendly Ties) ในสาขาที่แลกเปลี่ยน ประกอบด้วย 1. วัฒนธรรม 2. การศึกษาและวิทยาศาสตร์ 3. การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 4. การท่องเที่ยว และ 5. การกีฬา ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2540 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยผู้ลงนามคือ นายพิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายวลาดิมีร์ ยาคอฟเลฟ ผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีรายละเอียดข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (Protocol on Cooperation) ในสาขาที่แลกเปลี่ยน ประกอบด้วย 1. การศึกษา 2. วัฒนธรรม 3. สิ่งแวดล้อม 4. เทคโนโลยี 5. การท่องเที่ยว 6. อุตสาหกรรม 7. เศรษฐกิจ 8. วิทยาศาสตร์ และ 9. การค้า