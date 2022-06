โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ ฉลอง 27 ปี แห่งความสำเร็จ-ความเป็นเลิศ ด้านการศึกษาระบบอังกฤษ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน โรงเรียนนานาชาติ รีเจ้นท์กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรม Open House ภายใต้แคมเปญ In the Jungle เพื่อเปิดสาขาใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ “แคมปัสหลังสวน” ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นเยียร์ 1โดยจะเริ่มเปิดรับนักเรียนในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ทั้งนี้ในงานจะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูใหญ่และคณะครูชาวอังกฤษที่มาแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ที่จะ”ดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของนักเรียนทุกคนออกมา” ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน "To bring out the best in everyone หลักสูตรถูกออกแบบมาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุขในการมาเรียนทุกวันนอกจากนี้ในวันงานทางโรงเรียนยังได้รับเกียรติจากคุณปาณิสรา อารยะสกุล (คุณโอปอล์) ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะผู้ปกครองของน้องอลิน อลัน ซึ่งปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3 ที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ แคมปัสพระราม 9แคมปัสหลังสวนแวดล้อมด้วยอาคารสถานที่และเทคโนโลยีอันทันสมัย เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความครบครัน เดินทางสะดวก ซึ่งปัจจุบันเปิดรับนักเรียนใหม่มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับทุกครอบครัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 092 362 8888, Line@regentsschoolbkk