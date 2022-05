ร.ร.นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เปิดตัว คอร์ส Little Gems Parent and Toddler Group ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัน 1-2.5 ปี

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สติเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) เปิดตัวคอร์ส Little Gems Parent and Toddler Group เพื่อส่งเสริมพัฒนาของเด็กๆ วัย 1-2.5 ปีโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ภายใต้มาตรฐานการดูแลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในช่วงโควิด-19คอร์ส Little Gems Parent and Toddler Group ถูกออกแบบมา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของเด็กวัย 1-2.5 ปีที่ต้องการการพัฒนาในเรื่องการใช้กล้ามเนื้อ การเข้าสังคม หลังจากที่เด็กๆต้องใช้เวลาอยู่กับบ้านในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะทำให้เด็กๆได้มีโอกาสในการเรียนรู้และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการในบรรยากาศที่แตกต่างภายใต้การดูแลของบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมโดยคอร์สนี้จะสอนโดยคุณครูเจ้าของภาษา ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย ซึ่งมีประสบการณ์การสอนเด็กเล็กโดยตรงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้ผ่านการพิจารณามาแล้วว่า เหมาะสมกับเด็กวัย 1-2.5 ปีโดยกิจกรรมภายในคอร์ส ประกอบไปด้วย1. การเล่านิทาน2. งานศิลปะ3. ดนตรีและการแสดงคอร์ส Little Gems Parent and Toddler Group เปิดสอนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 8.30-10.30 น. โดยเปิดรับจำนวนนักเรียนต่อคลาสเพียง 6 คนลงทะเบียนเรียนได้ที่: https://bit.ly/3vJZ7jS ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-5130270-1 ต่อ 234Facebook: https://www.facebook.com/St.StephenBangkok Website: www.sis.edu