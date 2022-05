9 พ.ค.นี้ ม.รังสิต จัดคอนเสิร์ต “แกะดำโลกสวย คอนเสิร์ต”

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดแสดงคอนเสิร์ต “แกะดำโลกสวย คอนเสิร์ต” เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ: Rangsit Universityบรรเลงบพเพลง โดยวง Rangsit Symphony Orchestra (RSO) อำนวยเพลงคอนเสิร์ตโดย ดร.วานิช โปตะวนิช อาจารย์ประจำวิทยาลัยดนตรี และศิลปินศิลปาธร โดยมีศิลปินรับเชิญ อาทิ เอ็ม-อดุลยรัศมิ์ สุวรรณจักรา ดิว-อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ (The Star) ริว-ภักดิ์ภูมิ จิตติ์พิสุทธิ์ อะตอม-กฤชกนก สวยสด (ไมค์ไอดอล) ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต The Voice) เพียว-เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ (KPN) ลูกปลา-อารียา โรจนดิษฐ์ (The Voice) ออย-กุลจิรา ทองคา (แชมป์ The Voice Kids คนแรกของประเทศไทย) และเดนา อยู่ประเสริฐ (ศิลปินค่าย Yes i Am)สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5555