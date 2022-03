ศศินทร์ ชวนเรียนต่อ ป.โท - เอก สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคมนี้

ศศินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกในประเทศที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับสากล จาก AACSB และ EQUIS อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 100 อันดับแรกของโลก และ 10 อันดับแรกของเอเชีย ใน QS Global MBA Rankings 2021 ด้านความเป็นผู้ประกอบการและความสำเร็จของศิษย์เก่า (Entrepreneurship and Alumni Outcomes) และ ความหลากหลายของผู้เรียนและคณาจารย์ (Class and Faculty Diversity) ล่าสุดในต้นปี 2565 นี้ มีนิสิตแลกเปลี่ยนนานาชาติเดินทางมาร่วมคลาส Sasin MBA มากเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งนิสิตศศินทร์เองก็ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกับศศินทร์ทั่วโลกในปีนี้ศศินทร์จะครบรอบ 40 ปี และยังคงที่จะก้าวต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง “inspire.connect.transform for a better, smarter, sustainable world”ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “Sasin Open House” ในวันที่ 19 มีนาคมนี้ เวลา 10:00 - 12:00 น. ลงทะเบียนได้ที่ https://study.sasin.edu/open-house (จำนวนจำกัดและต้องสำรองที่ล่วงหน้า ตามแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19) หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://sasin.edu หรือโทร. 085 123 6832