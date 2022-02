โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมงาน Open House "Home of Well Rounded Leaders of the Future" ภายในงานจะได้พบกับคุณครูใหญ่ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา อนุบาลและประถมศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://bit.ly/RegentsOpenHouse สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา : วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9575777